DESAPROVAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) do Rio Grande do Norte emitiu um parecer pela desaprovação das contas da gestão do ex-prefeito Carlos Eduardo (PDT), relativas ao ano de 2016. Embora o TCE emita o parecer prévio, as contas anuais das gestões são aprovadas ou desaprovadas pelo Poder Legislativo.

RELACIONAMENTO

O ex-prefeito Carlos Eduardo não se preocupou em manter um bom relacionamento com os vereadores. Agora, terá dificuldades em conseguir os 2/3 dos votos para evitar que o relatório do TCERN seja rejeitado pela Câmara Municipal. Nessa questão, embora de forma discreta, entram em ação o ex-presidente da Câmara, Paulinho Freire e o atual prefeito, Álvaro Dias.

HELIPONTO

O Hospital Walfredo Gurgel recebeu melhorias na sua estrutura física e equipamentos e ontem inaugurou a reforma da ala do 5º andar, que abriga enfermarias, e o heliponto. Houve ainda a entrega de obras em execução como a central de distribuição de insumos farmacêuticos, setor de transplantes de órgãos, o sistema geral de bombeamento de água e a recuperação dos barriletes das caixas d’água.

TARCÍSIO

Essa mesma atenção da Secretaria de Saúde não vem sendo dado ao Hospital Regional Tarcísio Maia que, nos últimos dias, tem enfrentado a falta constante de energia elétrica. Na verdade, Mossoró está precisando urgentemente da construção de um novo hospital, municipal ou estadual, para atender as necessidades médicas da cidade e da Região Oeste.

LEILÃO

A Polícia Rodoviária Federal vai realizar, no Rio Grande do Norte, um leilão de veículos retidos, com mais de 450 carros e motos. Os produtos poderão entrar em circulação ou serem destinados a sucatas. O leilão está marcado para os dias 9 e 10 de maio, mas os lances já podem ser dados pela internet. Serão postos à venda 452 veículos, distribuídos em 298 lotes.

MOSSORÓ

O edital do leilão foi publicado e está disponível no site do leiloeiro, com os detalhes dos veículos, os locais para a visitação, os lances iniciais, além de direitos e responsabilidades dos arrematantes. Em Mossoró, alguns dos veículos estão no Pátio da Transguard – Mossoró/RN: Av. Mota Neto, s/n (em frente ao Hospital São Luiz), bairro Aeroporto.

CNBB

Dom Jaime Spengler, Arcebispo de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, foi eleito como novo presidente da CNBB. Dom João Justino, Arcebispo de Goiânia será o 1º vice-presidente e Dom Paulo Jackson Nóbrega de Souza, bispo de Garanhuns e presidente da Regional Nordeste 2 será o 2º vice-presidente da Instituição.

MISSA

Há 523 anos, no dia 26 de abril de 1500 – domingo da oitava de Páscoa –, foi celebrada a primeira missa do Brasil. A missa foi rezada por frei Henrique de Coimbra e outros sacerdotes em Santa Cruz Cabrália, litoral sul da Bahia, sobre o ilhéu da Coroa Vermelha. A representação mais famosa da celebração é o quadro “A Primeira Missa no Brasil“, de 1861m do pintor catarinense Victor Meirelles de Lima.

ENFERMAGEM

A Comissão Mista de Orçamento (CMO) aprovou por unanimidade o projeto do governo que abre crédito especial no valor de R$ 7,3 bilhões para que o Ministério da Saúde possa auxiliar a implementação do piso salarial de várias categorias da enfermagem a partir de maio (PLN 5/23). O piso foi criado pela Emenda Constitucional 124.

CPMI

Parlamentares da oposição foram atropelados pelos presidentes da Câmara e do Senado com a decisão de privilegiar os blocos partidários e não os partidos políticos, isoladamente, na indicação do presidente e do relator da CPMI 8/1. O superbloco do presidente Arthur Lira poderá escolher o presidente ou o relator da Comissão.

CIRO

Depois de ouvir de Bolsonaro que teria voltado ao país antes que Ciro Nogueira mudasse de partido, foi a vez do senador dar o troco. Segundo Ciro, o governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas, teria mais força política para concorrer à Presidência em 2026 do que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.