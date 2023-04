ASSEMBLEIA

A previsão é de que muitos dos atuais deputados estaduais no Rio Grande do Norte disputem prefeituras municipais nas eleições dos próximos anos. Nas principais cidades do estado essa realidade está configurada e alguns suplentes torcem para que possam ser convocados para o cargo a partir de 2025.

MOSSORÓ

Está praticamente definido o quadro principal da sucessão municipal em Mossoró. O prefeito Allyson Bezerra será candidato à reeleição e a deputada Isolda Dantas será sua principal concorrente. O prefeito tem conseguido bons resultados nas pesquisas até hoje realizadas, mas sabe que não pode menosprezar a candidata do PT.

CANDIDATURAS

Lembrando que o prefeito Allyson teve uma curva ascendente meteórica, elegendo-se deputado estadual e prefeito de Mossoró, derrotando a experiente prefeita Rosalba Ciarlini, outros nomes que não estão sendo lembrados poderão aparecer no momento oportuno e influenciar o resultado final do pleito.

TURNO

Como em Mossoró a eleição ainda será disputada em primeiro turno, o processo será decidido de forma majoritária. Somente em municípios com número de eleitores superior a 200 mil é que as eleições são disputadas em dois turnos, o que não é o caso de Mossoró.

APOIO

Depois da aparente omissão em relação aos atos criminosos no Rio Grande do Norte, a bancada federal procura o Ministério da Integração e do desenvolvimento Regional procuram apoio para reposição dos prejuízos causados à população. Nesse período de turbulência, mais de 45 municípios tiveram máquinas e equipamentos destruídos.

EROSÃO

Enquanto em Tibau a “Pedra do Chapéu” vai erodindo gradativamente, com a queda constante de grandes blocos da pedra, em Natal, a população e a imprensa se mobilizam reivindicando a execução de um processo de “engorda” na praia de Ponta Negra, com o objetivo de salvar o Morro do Careca.

CANDIDATOS

Em Natal, as pesquisas apresentam uma nova variante, procurando saber qual o percentual de votos teria um candidato do prefeito Álvaro Dias. O mais incrível é que, mesmo sem um nome a referência tem obtido índices bastante elevados. Ao que parece, “pesquisas encomendadas”.

MOBILIZAÇÃO

Enquanto essas pesquisas são realizadas, correm boatos do rompimento de Álvaro Dias com o deputado federal Paulinho Freire, que teria recebido apoio do prefeito para chegar à Câmara dos Deputados. Na onda, Álvaro cita o vereador Ériko Jácome e Rafael Mota como bons candidatos a prefeito.

DEMISSÕES

Indicados do ex-prefeito Carlos Eduardo que continuavam em seus caros na prefeitura de Natal foram todos afastados, numa clara demonstração de rompimento explícito entre o atual e o ex-prefeito da capital. Para Álvaro Dias, entretanto, foi apenas uma reforma administrativa.

CANDIDATURA

O ex-prefeito Carlos Eduardo tem dito e repetido que será candidato, mais uma vez, à prefeitura de Natal. Até o momento, quem desponta como principal adversárias é a deputada federal Natália Bonavides.

DEPOIMENTO

Depois de quase cinco horas de depoimento, o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) Gonçalves Dias deixou a sede da Polícia Federal (PF), em Brasília, sem falar com a imprensa. A Polícia Federal disseque “não fui omisso, eu agi.”