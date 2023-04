INCONFIDÊNCIA

O Brasil comemora, hoje, a Inconfidência Mineira, primeiro movimento civil em protesto ao domínio colonial português. Joaquim José da Silva Xavier foi o mártir do movimento, sendo condenado a morrer enforcado e, depois, decapitado e esquartejado. Teve sua cabeça encravada num poste para exposição em praça pública. Nunca mais foi encontrada.

LANÇAMENTO

O prefeito Allyson Bezerra reuniu na manhã de ontem, em Natal, a imprensa mossoroense e da capital, além de representantes de setores de turismo e comércio, para o lançamento do Mossoró Cidade Junina. O prefeito informou as datas das apresentações das atrações que já foram confirmadas para o MCJ 2023.

MOSSORÓ

Tudo bem que a prefeitura de Mossoró divulgue esse importante evento em Natal. Entretanto, seria importante que o prefeito convidasse esses importantes setores do turismo estadual para o lançamento da festa, em Mossoró, exatamente no local em que se realiza o Mossoró Cidade Junina. O resultado poderia ser mais proveitoso.

MAMATAS

Reportagem publicada pelo Metrópoles revela que, o ex-presidente Bolsonaro (PL) beneficiou os ex-ministros potiguares Fábio Faria, das Comunicações, e Rogério Marinho, do Desenvolvimento, como conselheiros do Sesc. Faria de 2021 a 2022 e Marinho, de 2019 a 2021, cada um recebendo pelo menos R$ 294 mil para além de seus salários.

RESULTADOS

A governadora Fátima Bezerra voltou empolgada de sua viagem ao China, acompanhando o presidente Lula. Em seu retorno, declarou ter sido “um importante passo para a consolidação do Rio Grande do Norte como um polo de investimentos no Brasil e no mundo. Estamos trabalhando para garantir um futuro próspero e sustentável para o nosso estado e para o nosso povo”

AGRICULTURA FAMILIAR

Para quem imagina que a Agricultura Familiar no RN é modelo para outros estados questiona o assunto ter sido incluído na pauta da governadora Fátima Bezerra em sua viagem à China. Acontece que o índice de mecanização agrícola nessa área é muito baixo em nosso estado, e a governadora quer o apoio dos chineses para corrigir essa falha.

PESQUISAS

Estão sendo noticiados dados de pesquisas, alguns inclusive tidos como absurdos, sobre as eleições municipais em 2024. O que não vem sendo destacado é o resultado da avaliação do presidente Lula e da governadora Fátima Bezerra, também investigados. Ao que se comenta, o presidente Lula teria crescido quatro pontos percentuais e a governadora Fátima perdido 6 pontos percentuais. A conferir.

CPI

Finalmente! O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco confirmou para o próximo dia 26 a leitura da “CPMI do 8 de Janeiro”. Após o episódio envolvendo o GSI, o Gonçalves Dias, governo e oposição passaram a apoiar a instalação do inquérito. A bancada governista indicará os mesmos nomes que compuseram a CPI da Covid. Os senadores Omar Aziz, Renan Calheiros e Randolfe Rodrigues deverão ser indicados.

JULGAMENTO

O STF vai julgar na próxima semana denúncias contra mais 200 envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro deste ano. Na segunda-feira (24), será encerrado o julgamento dos primeiros 100 denunciados, já havendo maioria de seis dos 11 ministros da Corte para torná-los réus no processo, de um total de mais de 1,3 mil pessoas denunciadas pela PGR.

DEPOIMENTO

Sobre o mesmo assunto, o ex-presidente Jair Bolsonaro prestará depoimento à Polícia Federal na próxima quarta-feira (26), às 9 horas, em Brasília. Será a segunda vez que Bolsonaro presta depoimento à PF desde que deixou o governo. A primeira vez foi no dia 5 de abril, mas referente ao caso das joias trazidas da Arábia Saudita, quando Bolsonaro ainda era presidente.

TJRN

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte abre inscrições, de 24 a 28 de abril, para que Advogados e Advogas possam se inscrever para a formação de lista tríplice para Membro Titular, Classe Jurista. Depois de elaborada, a lista é encaminhada à governadora do Estado que indicará o escolhido para essa composição judiciária.

VIAGEM

O presidente Lula embarca, na noite de hoje, para mais uma viagem internacional, desde que assumiu a presidência da República pela quarta vez. Visitará Portu8gal e Espanha com previsão de assinatura de, pelo menos, 13 acordos com Portugal e quatro com a Espanha, em áreas diversas.