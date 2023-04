CRIME

Na madrugada desta quarta-feira (19), o prefeito do município de São José do Campestre, Joseilson Borges da Costa, o Neném Borges (MDB), foi assassinado em sua própria residência. Segundo informações, OS bandidos ainda teriam ateado fogo no corpo do prefeito mesmo depois de morto. Joseilson tinha 44 anos e havia sido eleito no pleito de 2020 com mais de 60% dos votos.

PAZ

Um movimento nacional pretende transformar o dia 20 de abril no ‘Dia da Paz/Gentileza nas Escolas’. A proposta, que vem ganhando adesão de instituições espalhadas pelo Brasil, para que se incentive na comunidade escolar, a experiência de um dia em que demonstrações de afeto tragam à tona o sentimento de paz e empatia.

TURISMO RELIGIOSO

O tema passou a ser motivo de interesse da classe política do nosso estado. Além da retomada do projeto do Santuário de Santa Luzia, em Mossoró, os deputados estaduais realizaram, ontem, audiência pública para tratar da temática “Turismo Religioso no Rio Grande do Norte”, proposta pela deputada estadual Divaneide Basílio (PT).

ROTEIROS

Como o Santuário de Santa Luzia ainda está na fase de projeto, a deputada Divaneide destacou o Santuário de Santa Rita de Cássia, no município de Santa Cruz; o Caminho dos Santos Mártires de Uruaçu e Cunhaú, no município de São Gonçalo do Amarante; o Santuário de Nossa Senhora dos Impossíveis (Santuário do Lima), no município de Patu; Igreja Santo Antônio, conhecida como Igreja do Galo, localizada em Natal”,

BOLSA FAMILIA

O Rio Grande do Norte atingiu o número de 511.084 famílias contempladas com o programa Bolsa Família. O benefício médio é de R$ 660,30, e chegará a todos os 167 municípios do estado, fruto de um repasse federal de mais de R$ 333,69 milhões. O maior número de beneficiários se concentra nos nove estados do Nordeste, com 9,73 milhões de famílias incluídas no programa.

CODEVASF

A indicação do nome do ex-prefeito do Assú para assumir a superintendência da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) não é tranquila. Foi resgatado e entregue aos responsáveis pelo governo Lula um vídeo no qual ex-prefeito chama o presidente Lula de “corrupto”. Foi um momento de emoção, mas prejudicará essa nomeação.

DNIT

Outro bolsonarista foi indicado para ocupar espaço na administração federal. O vice-governador Walter Alves encaminhou o nome do administrador e empresário Getúlio Batista para a superintendência do DNIT no Rio Grande do Norte. Getúlio deixa a extrema direita e passa a fazer parte da esquerda, pelo menos enquanto estiver no cargo do governo Lula

AGRIPINO

Responsável pela indicação de Ivan Júnior, o ex-senador José Agripino, do União Brasil, também vem sendo apontado como adversário in pectoris do governo Lula. Em resposta, ele afirmou que lhe pediram uma indicação para a superintendência no RN. “Me pediram a indicação do superintendente local e eu indiquei um nome. Em benefício de quem? Em benefício de tudo que a Codevasf representa.

NELTER

O TRE rejeitou ação contra deputado Nelter Queiroz por omissão de gastos eleitorais. Para o relator do processo no TRE-RN, juiz federal José Carlos, não houve comprovação dos fatos alegados na representação contra o parlamentar. O voto do juiz relator foi acompanhado por unanimidade pelos demais membros do Tribunal.

BARRAGENS

Em Apodi, a barragem Santa Cruz do Apodi, segundo maior manancial do RN, acumula 374,81 milhões de m³, correspondentes a 62,50% da sua capacidade total, que é de 599.712.000 m³. Em Assú, barragem Armando Ribeiro Gonçalves acumula 1,581 bilhão de metros cúbicos, percentualmente, 66,66% da sua capacidade, total que é de 2.373.066.510 m³. Este já é o maior volume atingido pelo manancial, neste período, desde 2012.

INDÍGENAS

Entre 2011 e 2021, a quantidade de matrículas de alunos autodeclarados indígenas no ensino superior aumentou 374%. De acordo com o centro de inteligência analítica criado pela entidade que representa as instituições de ensino superior no Brasil (Semesp), a rede privada respondeu pela maioria delas (63,7%), no período. Apesar desse crescimento, o contingente de estudantes indígenas era de pouco mais de 46 mil pessoas, 0,5% do total de alunos do ensino superior.