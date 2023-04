ICMS

Argumentando que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad garantiu aos Estados a reposição das perdas na arrecadação do ICMS, um grupo de dez deputados estaduais apresentou projeto de Decreto Legislativo, sustando os efeitos de decreto governamental aumentando esse imposto de 18% para 20%.

ENTIDADES

Por outro lado, as Federações do Comércio, Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio) e da Agricultura (Faern) e outras seis entidades, apresentaram Ação Civil Pública pleiteando sustar a oneração do ICMS sobre combustíveis de 18% para 20%

ALLYSON

Em busca de recursos – emendas orçamentárias para o município – o prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, esteve na Assembleia Legislativa. Foi ao gabinete de alguns deputados e conversou sobre essa possiblidade. Vale lembrar que Allyson também já foi deputado estadual.

LIMIPEZA

Com o objetivo de manter a organização dos logradouros públicos, a prefeitura de Mossoró vai multar que estiver descartando lixo de forma irregular, em vias públicas ou em locais inapropriados. A medida entrará em vigor na próxima segunda-feira.

GUSTAVO

O jornalista Gustavo Negreiros, que participa diretamente de Natal do programa Observador Político, estará presente nos estúdios da NossaTV, sendo possível responder a um número maior de perguntas enviadas pelos ouvintes e telespectadores.

GIRÃO

O deputado federal General Girão foi denunciado pelo Ministério Público, acusado de praticar atos antidemocráticos em frente ao Quartel General, em Natal, além de ser autor de várias postagens em suas redes sociais, conspirando contra o Estado Democrático de Direito.

GREVE

Encerrada mais uma greve dos servidores estaduais da educação no RN. O SINTE aceitou proposta do Governo do Estado, com pagamento do piso integral aos que recebem menos que o valor estabelecido em lei. Os que estão acima, em três parcelas nos meses de maio, novembro e dezembro.

DISCORDÂNCIA

Na assembleia do SINTE, houve discordância quanto à decisão de suspender a greve. Dos 450 votantes, 272 votaram a favor, com o restante abstendo-se ou votando em contrário. Da China, onde, se encontra, a governadora Fátima postou que exigirá a reposição das aulas.

ADAPTAÇÃO

O sistema de aumentos parcelados vem sendo utilizados em todos os Poderes. Recentemente aconteceu no Poder Legislativo, mas Estados e Municípios já praticam essa modalidade de reajuste salarial. Em alguns casos, o acerto anterior ainda não foi totalmente cumprido, ficando com dois parcelamentos em andamento.

PERMANÊNCIA

Governador em exercício do RN, Walter Alves solicitou ao Governo Federal a permanência por mais 30 dias do Força Nacional, que se encontra em território potiguar desde o dia 15 de março, para auxiliar no combate aos atos criminosos que estavam ocorrendo no estado.

RECEPÇÃO

O vice-ministro da China, Xie Feg, deslocou-se de Pequim para recepcionar o presidente Lula em Xangai. Depois do estremecimento diplomático com o ex-presidente Bolsonaro, a paz volta a reinar entre os dois países. Lula convidará o presidente Xi Jiping para visitar o nosso país.