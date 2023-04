VIAGENS

Governadores de Estados sempre viajaram ao exterior em busca de recursos para sua administração. Nos anos 60, Aluísio Alves foi aos Estados Unidos e assinou acordo com o Programa Aliança para o Progresso, trazendo recursos para a educação. Cortez Pereira foi ao Japão e trouxe técnicas de cultivo para o camarão, ainda hoje com o RN liderando a produção nacional.

FÁTIMA

Os governadores Robinson Faria e Rosalba Ciarlini também viajaram, mas não conseguiram resultados positivos para o Rio Grande do Norte. Com Fátima Bezerra, a expectativa é de recursos para energia eólica e agricultura familiar, com projetos já em andamento.

APOIO

A vereadora Larissa Rosado e mais sete vereadores assinaram manifesto de apoio aos professores municipais. O presidente da Câmara Municipal, Lawrence Amorim, mesmo sendo correligionário do prefeito Allyson também subscreveu o documento

GREVE

Duas categorias funcionais em greve, Saúde e Educação preocupam a população Norteriograndense. A primeira, porque pode colocar a saúde da população em risco. A segunda, por ser de fundamental importância nos dias de hoje e para o futuro do Estado.

GOVERNO

Embora seja difícil de acreditar, a própria Lei do Piso Salarial dos professores prevê ajuda do Governo Federal para o pagamento aos professores. Uma dificuldade é que outros Estados e Municípios estão acompanhando o aumento previsto sem recorrer a essa possível ajuda.

HOTEIS

Por conta da violência que recentemente tomou conta do Rio Grande do Norte, diminuiu consideravelmente a taxa de ocupação da rede hoteleira da capital durante o período da Semana Santa, variando de 25% a 60%, contra média de 70% em anos anteriores

JULGAMENTO

O Supremo Tribunal Federal inicia o julgamento dos 100 primeiros envolvidos os atos golpistas de 8 de janeiro deste ano. Entre os acusados estão 80 militares, incluindo dois generais, Gustavo Dutra de Menezes, Comandante Militar do Planalto e Jorge da Horta, Comandante da Guarda Presidencial.

PGR

Os envolvidos nesses atos golpistas foram denunciados pela Procuradoria Geral da República e envolve, entre outros delitos, Associação Criminosa Grave, Incitar Animosidade entre Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais, Golpe de Estado, Deterioração da Patrimônio Público Tombado.