GREVES

O partido dos trabalhadores, durante muitos e muitos anos, mostrou competência na incitação e organização de greves, nas mais diferentes categorias de atividades profissionais, a maioria delas, pleiteando melhores salários para os servidores públicos.

INCONPETÊNCIA

Quando no Poder, o PT não tem demonstrado a mesma competência em lidar com as greves. No Rio Grande do Norte, por exemplo, o secretário de Finanças, Aldemir Freire, classificou o Sinte de intransigente, pois sendo a categoria mais beneficiada, segundo ele, não aceita o diálogo proposto pelo Governo.

MÉDICOS

Para dificultar mais a vida da governadora, os médicos que atendem ao serviço público em Natal, também paralisaram suas atividades. Em Natal, a responsabilidade é dividida com o prefeito da capital, Álvaro Dias.

FÁTIMA

A governadora Fátima Bezerra, que hoje embarca com destino à China, tem procurado se manter longe da discussão. E recusou sugestão de assessores para que judicializasse o processo, que a Justiça considere a greve ilegal.

CHINA

Na viagem à China, a governadora buscará trazer investimentos para o Estado, sobretudo nas áreas de energia, logística, infraestrutura portuária, mineração e agricultura familiar. Faz parte da comitiva oficial a convite do presidente Lula.

SENADO

Nas especulações iniciais, o nome do presidente da Petrobras, Jean Paul Prates ´lembrado para disputar o Senado nas eleições de 2026. Como são duas vagas, disputaria o cargo ao lado de Fátima Bezerra, considerada como candidata natural nessas eleições.

EZEQUIEL

O presidente da Assembleia Legislativa, Ezequiel Ferreira, continua sendo o candidato preferido da governadora Fátima. Assumiria o governo e disputaria, no cargo, a eleição que deverá ser das mais acirradas dos últimos tempos.

WALTER

Acontece que, para que essa estratégia funcione, será necessário que o atual vice-governador Walter Alves aceite não assumir o cargo de governador, quando da renúncia de Fátima para disputar nova eleição e concorde em ser nomeado para o Tribunal de Contas do Estado.

UNIÃO

O ex-senador José Agripino Maia foi reconduzido para o cargo de presidente estadual do partido União Brasil. A eleição foi realizada durante encontro com a executiva do partido, em Natal. O deputado federal Benes Leocádio foi escolhido como vice-presidente do partido no RN.

LIBERAÇÃO

O deputado estadual José Dias apresentou projeto de lei que prevê isenção de multas de trânsito durante a madrugada nas vias públicas do Rio Grande do Norte. O objetivo é relativizar a aplicação de multas durante a madrugada como medida de segurança para os condutores.