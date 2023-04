NOTAS DA REDAÇÃO

ESTRATÉGIA

O Governo do Estado e a Prefeitura de Mossoró estão adotando a mesma estratégia em relação aos servidores da educação que estão em greve há mais de trinta dias. Pelas redes sociais, os pais dos alunos responsabilizam os professores por não estarem em salas de aulas.

INTERNET

A campanha contra os professores ocupa largos espaços nas redes sociais, como instagram, twitter, Facebook, telegrama, Whatsapp, entre outros. Em programas radiofônicos, pessoas ligam reclamando que seus filhos estão sendo penalizados com a paralisação das aulas.

PENALIZAÇÃO

Para o secretário de Finanças do Estado, Aldemir Freire, há uma incapacidade do Sinte de diálogo. O Sinte não avançou no diálogo e foi a categoria mais beneficiada nessa gestão. O sindicato que está sendo intransigente e está penalizando o aluno, afirmou.

CHINA

A condução da greve dos professores volta à negociação com o vice-governador Walter Alves. É que a governadora Fátima Bezerra fará uma nova viagem desta vez mais distante. Acompanhará o presidente Lula em sua visita à China.

FUNDAÇÃO

Criada em 8 de abril de1963 pelo governador Aluísio Alves, a Fundação José Augusto completou, ontem, 60 anos de existência. Nasceu como instituição cultural e de ensino. Com o crescimento das universidades públicas concentra-se, atualmente, na gestão da cultura.

CHUVAS

A Defesa Civil de Mossoró continua com trabalho de monitoramento, com mapeamento de pontos críticos e acompanhando de forma diária as condições climáticas da cidade. Há previsões de chuvas intensas para este fim de semana.

PREVISÃO

Para este domingo, há previsão de chuvas em todas as regiões do estado, por conta do período chuvoso no semiárido com a Zona de Convergência Intertropical (ZCTI) na região Nordeste, o que favorece a ocorrência de chuvas em todas as regiões do estado.

IMPEACHMENT

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Ezequiel Ferreira (PSDB), rejeitou o pedido de impeachment apresentado pelo deputado federal Sargento Gonçalves (PL) contra a governadora Fátima Bezerra (PT), protocolado no dia 20 de março.

CONSERVADORISMO

O deputado Federal Eduardo Bolsonaro (PL) vai lançar um movimento para divulgar valores e propostas conservadoras, a fim de combater um suposto predomínio da esquerda em áreas como universidades, imprensa e meios culturais. O movimento será denominado Formação Conservadora.

PRESENTES

Quando presidente da República, Getúlio Vargas destinava todas as condecorações e presentes recebidos ao Museu Nacional, dentro do pressuposto de que eles tinham sido oferecidos ao Chefe de Estado e não ao homem que ocupava a presidência da República.