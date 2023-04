VACINAÇÃO

Na segunda-feira 10, a Prefeitura de Mossoró abre a campanha de vacinação contra a gripe influenza. A campanha contra a Influenza tem o objetivo de reduzir as complicações, as internações e a mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus da influenza.

CHUVAS

Em Mossoró, o nível do rio sobre e oferece riscos à população ribeirinha. Entre Pendências e Porto do Mangue a força das águas rompeu uma passagem molhada que liga as duas margens, que dividem as cidades, deixando isolada parte da zona rural dos dois municípios.

VIAGEM

A viagem de Lula à China está marcada para a próxima terça-feira. O país é o maior parceiro comercial do Brasil. Entre os acordos que o presidente brasileiro vai assinar, está a de formalizar as transações comerciais com a China na moeda chinesa, deixando de usar o dólar.

EVANGÉLICOS

Na última pesquisa DataFolha, a constatação de que a maioria dos evangélicos continua mais simpática ao ex-presidente Bolsonaro. 28% dos crentes definem a atual gestão como ótima ou boa. Entre os seguidores do Papa Francisco, Lula tem 45 % das preferências.

DIVULGAÇÃO

Importantes órgãos de comunicação, como O Estado de São Paulo e O Globo decidiram não publicar foto, vídeo, nome ou outras informações sobre o autor do massacre em Blumenau. Psicólogos admitem que um dos fatores de estímulo à violência pode ser o “efeito imitação”.

QUEDA

Outro dado que chamou a atenção nessa pesquisa é que, nos últimos quatro meses, diminuiu o número de brasileiros que se declaram petistas, de 32% para 30%, e bolsonaristas, de 25% para 22%. A partir de agora, Lula vai falar menos em seus principais adversários.

SILÊNCIO

Bolsonaristas acreditam que o silêncio da mídia em relação ao depoimento do ex-presidente sobre o caso das joias foi muito bom, uma vez que a mídia não repercutiu o fato. Ora, a mídia ligada a Bolsonaro também silenciou sobre o assunto.

CHOQUE

Em uma de suas últimas entrevistas, o presidente Lula deixou claro que o presidente da Petrobras, Jean Paul, continua merecendo sua confiança. Por outro lado, criticou a posição do ministro Alexandre Silveira, de Minas e Energias, por declarações extemporâneas.

GLOBO

Por conta dos constantes prejuízos em seu balanço financeiro, o Grupo Globo foi obrigado a demitir vários funcionários, alguns com vários anos de trabalho na empresa. Para um melhor equilíbrio, vendeu para a Sony Musica a gravadora Som Livre, pelo valor de R$ 1.295 bilhão.