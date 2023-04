BISPOS

O jornalista Vicente Serejo, sempre bem informado das coisas da Igreja Católica, divulga que o arcebispo de Natal, Dom Jaime Vieira, ainda não desistiu de trazer para a Diocese de Mossoró Dom Edilson Soares Nobre. O que seria preterir os nomes dos padres Flávio e Valquimar, candidatos a bispo.

NATAL

Ainda em Vicente Serejo: “Uma cabeça coroada chegou a admitir que Dom Antônio Cruz Santos é visto como a alternativa para Arcebispo de Natal. Ele, sabe-se, prefere a Diocese de Itaguaí, no estado do Rio.” Como se sabe, o arcebispo de Natal e o bispo de Mossoró estão resignados pelo fato de terem mais de 75 anos de díade.

ADESISMO

O presidente do União Brasil, Luciano Bivar, prefere chamar de praticidade. Composto por integrantes do extinto democratas (DEM) e do Partido Social Liberal (PSL) e, em troca de três ministérios indicados, passou a apoiar o governo do presidente Lula. Na verdade, tudo como antes.

POPULISMO

Na política nacional, o populismo tomou conta dos líderes. Lula e Bolsonaro não mais representam lideranças populares, mas populistas empolgados com o que podem conseguir de apoio dos eleitores. Para o professor Timothy Power, “O populista, quando ganha, não governa, continua em campanha. Foi assim com Bolsonaro e Trump”.

BNB

O Banco do Nordeste do Brasil continua investindo pesado no turismo potiguar. Os empresários do setor contrataram R$ 34 milhões no BNB em 2022. Na comparação com o ano anterior, houve um crescimento de 80% no volume. Isso mesmo, aumento de 80%. Em operações, o salto foi de 146 para 246 contratações.

SUPREMO

O deputado eleito e não diplomado por questões judiciais, Wendel Lagartixa, não perdeu a esperança de readquirir seu diploma eleitoral. Sua maior dificuldade é que, ao que, ao que parece, os políticos do Rio Grande do Norte estão unidos contra o deputado mais votado da história potiguar.

PEIXE

O Abatedouro Frigorífico Industrial de Mossoró (AFIM) está comercializando peixe tipo corvina, durante a Semana Santa, ao preço módico de R$ 10,00, por meio de projeto “Peixe Popular”. Ao todo, serão 25 toneladas de peixe, distribuídos em vários pontos de venda para facilitar o acesso da população.

VACINAÇÃO

Na próxima segunda-feira (10), a Prefeitura de Mossoró abre a campanha de vacinação contra a gripe influenza. A estimativa é que 112.302 pessoas sejam vacinadas no município. A imunização é voltada a públicos específicos, estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

BALA DE PRATA

A ministra do Planejamento, Simone Tebet afirmou que a reforma tributária é a verdadeira “bala de prata” do governo na área econômica. Ou seja, teria um nível de importância maior que o novo arcabouço fiscal. A ministra disse que, no passado, votou a favor de vários benefícios fiscais que pareciam ter uma lógica positiva, mas que agora acredita que isso deve ser bastante reduzido.