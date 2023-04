FORÇA NACIONAL

O ministro Flávio Dino afirmou à governadora Fátima Bezerra que os agentes da Força Nacional permanecerão no estado ajudando às forças de segurança do Estado e dos municípios por tempo indeterminado. Enquanto houver necessidade, eles ficarão em território potiguar, assegurou.

DESFILE

A secretaria de Segurança, por sua vez, promoveu desfile dos 20 veículos recebidos do ministério da Justiça para equipar o Governo do RN. Foram entregues também 220 fuzis, pistolas, armas não letais, munições, coletes e capacetes balísticos, 9 drones e recursos extras para o fortalecimento da Segurança Pública.

ENTERRO

Os professores da rede municipal de Mossoró utilizaram uma velha prática de protesto em manifestações dessa natureza, promovendo o enterro simbólico do projeto “Cidade Educação”. Trajando roupas pretas, transportaram um boneco, cópia do prefeito Allyson, com roupas de judas e nariz de pinóquio.

LICITAÇÃO

A Prefeitura de Mossoró publicou nesta sexta-feira (31), no Diário Oficial de Mossoró, a abertura da licitação de credenciamento de empresas que manifestem interesse em colaborar com a Secretaria Municipal de Cultura (SMC), na realização do “Mossoró Cidade Junina (MCJ) 2023”, a ser realizado entre os dias 03 e 24 de junho de 2023, mediante a aquisição das cotas de patrocínio.

LIMPEZA

Com a aparente normalidade na área da segurança, a Prefeitura de Mossoró retoma o serviço de limpeza pública que teve suas atividades suspensas no início dos ataques e, depois, retornando de forma gradativa. O trabalho foi retomado integralmente esta semana, após avaliação das medidas de segurança. A empresa responsável pela limpeza montou força tarefa para recuperar os dias não trabalhados.

PESQUISA

Pode ainda estar cedo, mas as pesquisas eleitorais foram iniciadas, para análise da tendência nas eleições do próximo ano. Em Natal, hoje, Carlos Eduardo Alves teria a preferência dos eleitores com 26,75% das intenções de votos, segundo pesquisa TRIBUNA DO NORTE/Consult. Em segundo lugar aparece a deputada federal Natália Bonavides, com 17,%, seguida do senador Styvenson, 12,0%.

AUMENTO

A partir de hoje, cerca de 13.000 medicamentos serão reajustados em 5,6%. será a 2ª recomposição anual para 7 Estados brasileiros. O índice de cálculo para aumento do valor dos remédios é definido pela Cmed (Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos), órgão interministerial responsável pela regulação econômica do mercado de medicamentos no país.

MOTOCIATA

O ex-presidente Jair Bolsonaro está sendo convencido de que não poderá mais realizar motociata pelas ruas do Brasil. Sem o cargo, e como simples cidadão, não poderá ocupar espaços públicos em prejuízo de outras pessoas. Sua primeira contrariedade foi não ter podido se deslocar do aeroporto à sede do partido Liberal, quando do seu recente retorno ao Brasil, nem contar com aparatoso sistema se segurança.

TRUMP

Dois ex-presidentes de repúblicas em países democráticos enfrentam sérios problemas com a Justiça. Donal Trump, nos Estados Unidos, e Jair Bolsonaro, no Brasil. Os dois são muito parecidos ideologicamente e também na maneira de agir. Terão dificuldades em superar os problemas, sendo que o Trump está mais perto da prisão que Bolsonaro.

MOEDA

Uma novidade no comércio internacional. Brasil e China firmaram acordo e abandonam a tradição das operações serem lastreadas no dólar americano. A partir de agora, as transações entre os dois países serão feitas diretamente entre real e yuan, como parte de estratégia para elevar fatia da moeda chinesa no mercado global. Isso será possível em países com moeda estável.