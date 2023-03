GESTO

O prefeito Allyson Bezerra nomeou a mestra em Educação Camila Morais da Rocha para a função de coordenadora de Políticas para Pessoa com Deficiência do município. A portaria foi publicada ontem, no Diário Oficial de Mossoró (DOM). Com isso, a coordenadoria passa a ser exercida por uma jovem cadeirante com formação em Serviço Social.

PETROBRAS

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, anunciou investimentos no Campo de Pitu, descoberto em 2013 no Rio Grande do Norte. Com isso, a empresa retoma as atividades de pesquisa de petróleo e gás no estado.

BNB

Notícias da capital especulam que o ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves, teria sido convidado para ocupar uma das diretorias do Banco do Nordeste, mas, apostando em suas chances nas próximas eleições, preferiu se resguardar para disputar a prefeitura de Natal em 2024.

PT

Carlos Eduardo interpretou o convite como sendo uma maneira de afastá-lo da luta municipal, facilitando a vitória da deputada Natália Bonavides, que disputará a prefeitura de Natal. Foi o que aconteceu ano passado, e a manobra facilitou a reeleição da governadora Fátima Bezerra.

REPETIÇÃO

Na visão da fonte, o ex-prefeito está convencido de que tem boas chances de disputar as eleições de prefeito de Natal. O PT teria tentado afastá-lo da luta, como fez ano passado, apoiando-o para o Senado, e facilitando a reeleição da govenadora Fátima Bezerra.

NATÁLIA

A deputada federal Natália Bonavides, teoricamente, é um dos candidatos mais fortes à prefeitura de Natal. Acontece que uma possível candidatura de Carlos Eduardo ao mesmo cargo trará mais dificuldades para a deputada.

PROPOSTA

As mulheres parecem não acreditar em seu potencial. A deputada Cristiane Dantas apresentou projeto definindo percentual mínimo de 10% na participação de mulheres nos conselhos de administração das empresas públicas e sociedades de economia mista do Estado. Até 2028, a cota deverá ser de 30%.

FACÇÕES

O Rio Grande do Norte não teve nenhum ataque criminoso, depois de 14 dias consecutivos de ataques. As autoridades locais dizem que eles foram realizados pela facção criminosa que atua no estado conhecida como Sindicato do Crime.

SEGURANÇA

A governadora Fátima apresentou plano para aplicação de recursos extras na segurança, no valor de R$ 100 milhões. Desse total, R$ 75 milhões serão executados pelo Governo do Estado e o restante pelo Ministério da Justiça.

LILÁS

O Hospital Regional da Mulher, em Mossoró, oficializará, nesta quarta-feira, 29, a partir das 9 horas, a implantação da Sala Lilás Prof. Roberta Cláudia Bezerra Soares, um importante ganho para a rede de apoio no acolhimento a pessoas vítimas de violência no Rio Grande do Norte.