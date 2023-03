LARISSA

Sobre notícia veiculada no jornal DeFato explorando uma possível perda de mandato, a vereadora Larissa Rosado emitiu nota em que afirma estar tranquila. Essa ação já foi julgada em três instâncias e, em todas as elas, não ficou comprovado o uso de candidaturas “laranjas” para burlar a lei da cota de gênero.

HRTM

Finalmente! O Governo do Estado deu a largada para a reforma do hospital Tarcísio Maia, em Mossoró. O processo de licitação está marcado para dia 3/5 e vai contemplar os setores de Urgência e Emergência, Centro-Cirúrgico, Pediatria, Nutrição, Necrotério e Lavanderia.

AULAS

A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte comunica que estão autorizadas as atividades remotas até 28 de março, em seus Campi (Mossoró, Assú, Caicó, Natal, Patu e Pau dos Ferros). Assim, fica suspenso o retorno às aulas presenciais que ocorreria na próxima segunda-feira.

PONTE

O pilar da Ponte Costa e Silva (Ponte de Igapó), avariado durante um ataque criminoso na última quarta-feira (22) deverá ter o reparo iniciado imediatamente. De acordo com especialistas, não há risco iminente de queda, mas caso não passe por reparo, o trecho atingido poderá comprometer o trânsito de veículos.

CONVOCAÇÃO

A Assembleia Legislativa do RN convocou autoridades da Segurança Pública no estado para explicações sobre a situação de insegurança vivida pelo Rio Grande do Norte. A audiência está confirmada para o próximo dia 10 de abril.

CONVOCADOS

A convocação foi confirmada após consenso com deputados da Comissão de Administração da Assembleia. Foram convocados o comandante da Polícia Militar do RN, o Secretário Estadual de Administração Penitenciária, o Secretário Estadual de Segurança Pública e da Defesa Social, a Delegada Geral do Estado, o Comandante Geral do Corpo de Bombeiros e o Diretor Geral do ITEP.

DILMA

A ex-presidente Dilma Rousseff foi oficializada no comando do Novo Banco de Desenvolvimento, também conhecido como “banco do Brics”, nesta sexta-feira (24). Dilma foi indicada pelo governo Lula ao cargo. O mandato de Dilma como presidente do banco do Brics vai até julho de 2025. Cabia ao Brasil indicar o nome para comandar o banco.

LULA

A equipe médica que assiste ao presidente Lula vai exigir que ele suavize sua agenda, sobretudo em relação às viagens feira pelo Brasil e compromissos no exterior. Sobre o cancelamento da viagem à China, os médicos disseram não fazer sentido pegar um voo de 36 horas sem estar curado. Ele podia piorar,