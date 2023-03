SANTUÁRIO

Discutido com a seriedade necessária ao investimento, o Santuário de Santa Luzia deverá sair do papel e se tornar realidade. As discussões saem do limite do âmbito político e entidades de classe e, sobretudo, os fiéis, passam a integrar o grandioso projeto que incentivará o turismo religioso em Mossoró.

POSSE

Eleito vice-presidente de Gestão Pública na Frente Nacional de Prefeitos (FNP), durante o período 2023-2025, o prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra participará mais ativamente dos debates acerca dos desafios da gestão pública, objetivando a construção de soluções para as cidades brasileiras.

LIXO

Durante toda semana a população presenciou os caminhões da coleta do lixo trabalhando escoltado pela seguranças pública, municipal ou estadual. Com a normalização da crise na segurança, os trabalhos de limpeza retornarão ao sistema normal.

BNB

O Rio Grande do Norte ocupará novamente uma diretoria no Banco do Nordeste. Por sugestão da governadora Fátima Bezerra o atual Secretário de Planejamento do RN, Aldemir Freire, foi nomeado para uma de suas diretorias. Aldemir será substituído na Secretaria do Planejamento por Virgínia Ferreira que já é secretária no atual governo.

OPOSIÇÃO

Na bancada do Rio Grande do Norte, dois senadores, Rogério Marinho (PL) e Styvenson Valentim (Podemos) estão desempenhando ativamente o papel de oposição ao presidente Lula. A senadora Zenaide Maia (PSD) apoia o presidente da República, mas não possui a desenvoltura dos outros dois.

CANDIDATURA

Os senadores Styvenson e Rogério pensam no projeto de candidatura ao governo do estado. Esse é um dos motivos que procuram destaque no trabalho parlamentar. Esse sonho, entretanto, vai depender de muitos fatores, entre os quais a imagem que terá o presidente Lula até 2026.

DOAÇÕES

A Receita Federal doará equipamentos apreendidos pelas instituições aos municípios potiguares, como forme de atenuar o prejuízo de prefeituras e cidadãos com os ataques de criminosos nos últimos dias. O governo federal costuma fazer doações dessa natureza em ocasiões semelhantes.

REUNIÃO

A ideia de recorrer à Receita Federal surgiu após reunião da governadora Fátima com prefeitos dos municípios que sofreram ataques das facções criminosas e tiveram prejuízos no patrimônio público. Durante o encontro, Fátima ligou para o ministro Fernando Haddad que prometeu atendeu à solicitação.

INVESTIMENTOS

A Fecomércio RN apresentou ao prefeito de Caicó, Judas Tadeu, pesquisa do Perfil dos Participantes e Percepção dos Comerciantes do Carnaval de Caicó 2023, mostrando que a festa movimentou cerca de R$ 53,9 milhões na economia da cidade.

DIMINUIÇÃO

O turismo não combina com violência. Por isso é que em Natal, só na hotelaria houve perda de cerca de 50% de cancelamentos nas reservas de apartamentos, havendo também significativa redução nas vendas futuras.