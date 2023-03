LAGARTIXA

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu que o policial militar Wendel Fagner Cortez de Almeida, conhecido como “Wendel Lagartixa” (PL), ficará inelegível e não será diplomado deputado estadual. O Policial ficará inelegível até 2029. Foram seis votos a favor da cassação e um pelo deferimento do candidato.

IMPEACHMENT

A maioria dos militares têm formação moral para preservação e defesa da democracia. Isso não acontece no Rio Grande do Norte, onde o deputado federal Sargento Gonçalves (PL) pede a investigação e impeachment da governadora por crimes de responsabilidade por “omissão” em relação aos ataques criminosos no Estado.

BANCADA

Aliás, se a acusação for por omissão, o deputado Gonçalves deveria também pedir investigação dos deputados e senadores que se omitiram nessa mesma crise. Eles também têm responsabilidade em relação a esse episódio, uma vez que representam o povo no Congresso Nacional.

IMPOSTO

Mesmo com o acordo de compensação com a União, o Rio Grande do Norte deverá aumentar a alíquota de 18 para 20% no ICMS, de acordo com declarações do Secretário de Tributação, Carlos Eduardo Xavier. A medida foi aprovada pela Assembleia no final de dezembro de 2022.

APERTOA

A crise na Segurança Pública diminuiu o volume de vendas em 80 % e, além disso, há o risco para o patrimônio e para a própria vida dos empresários e colaboradores que enfrentam dificuldades para o deslocamento, por conta da interrupção do serviço de transporte público.

FEDERAL

O Governo Federal não atendeu à solicitação do secretário estadual da Tributação, Carlos Xavier para que adotasse a mesma medida e não haverá adiamento na cobrança de nenhum imposto federal como forma de diminuir os prejuízos causados pelos ataques criminosos.

ADJUTO

Na Assembleia, o deputado Adjuto Dias solicitou à governadora Fátima prorrogação de pelo menos 60 dias para o recolhimento de impostos, numa maneira de aliviar a carga tributária dos empresários que estão enfrentando grandes dificuldades para o pagamento dos impostos.

UBS

Após alguns dias sem atendimento, por conta da onda de crimes ocorrida no estado, as Unidades Básicas de Saúde retornam o atendimento em Mossoró, Natal e outras cidades que haviam encerrado as atividades nesses centros. Em Mossoró, o expediente não será integral, mas das 7:00 às 13 :00 horas.

CONVOCAÇÃO

A deputada bolsonarista Bia Kicis, presidente da Comissão de Fiscalização Financeira, mostrou força e aprovou a convocação de quatro ministros de Lula, Flávio Dino (Justiça), Marina Silva (Meio Ambiente), Carlos Lupi (Previdência) e Carlos Fávaro (Agricultura).

CHINA

Viagem de Lula à China inclui fundo de R$ 20 bi e visita à fábrica da Huawei, que pode gerar mal-estar com EUA. Brasil propôs declaração conjunta sobre mudanças climáticas, que prevê um fundo de financiamento, e quer falar sobre paz na Ucrânia; preocupação do governo brasileiro é manter equilíbrio entre China e EUA