WENDELL

O TSE ainda não decidiu se mantém ou revoga o indeferimento do registro de candidatura a deputado estadual de Wendel Cortez de Almeida, excluído do rol dos eleitos por determinação singular do ministro Ricardo Lewandoski, ao acatar recurso do Ministério Público Eleitoral.

JUSTIFICATIVA

A decisão o ministro Lewandoski considerou que o candidato – o mais votado na história do Rio Grande do Norte, com mais de 88.262 votos, era inelegível por conta de condenação em crime hediondo por porte ilegal de arma de fogo ou munição de uso restrito sem autorização.

VOTAÇÃO

Quando o placar estava 3 x 1 no julgamento contra o registro de Wendel Lagartixa no TSE, o ministro Raul Araújo pediu vistas. Com isso o julgamento foi suspenso e terá continuidade em outro dia. Como são 7 votos, os três votos restantes decidirão o destino da candidatura de Wendell

DECISÃO

O resultado do julgamento em plenário do agravo regimental terá caráter definitivo, podendo alterar a composição das cadeiras na Assembleia Legislativa – determinando a diplomação e posse de Wendel Largatixa ou permanência do deputado Ubaldo Fernandes (PSDB).

SANTUÁRIO

O Santuário de Santa Luzia volta a ser tema de discussão na cidade. Depois do engodo do projeto apresentado pelo prefeito Silveira Júnior, o tema retorna com a seriedade exigida em projeto dessa natureza. É importante que a Diocese esteja representada nas discussões.

VIOLÊNCIA

O Rio Grande do Norte vive dia de terror nas últimas 24 horas. Ao que parece, a administração perdeu o controle da situação. A governadora Fátima Bezerra pediu socorro ao governo federal e pediu ao Ministério da Justiça apoio da Força Nacional de Segurança para conter a onda de ataques a ônibus, prédios públicos e veículos institucionais.

PRISÃO

Um preso suspeito de envolvimento nos ataques ocorridos nesta terça-feira (14) no Rio Grande do Norte foi transferido da Penitenciária Estadual de Alcaçuz, na Grande Natal, para um presídio federal, que não foi revelado. Além disso, as visitas nas penitenciárias do estado foram temporariamente suspensas, inclusive a de advogados.

AÇÕES

As forças de Segurança Pública do Rio Grande do Norte prenderam nove suspeitos desde a madrugada desta terça-feira(14), quando começaram os ataques incendiários no estado. A polícia também apreendeu artefatos, armas, munições, veículos e dinheiro. Um suspeito morreu em confronto com os policiais.

ESCOLAS

Em Mossoró, a exemplo do que ocorreu em outros municípios do estado, o prefeito de Mossoró Allyson Bezerra decidiu suspender as aulas do Município nesta terça-feira 14. “Fomos surpreendidos com ataques aos veículos do Município e de empresa que presta serviços à Prefeitura. D3ecidimios suspender as aulas do Município”.

CHUVAS

A previsão da terceira semana de março é de chuvas em todas as regiões do Rio Grande do Norte. O Sistema de Monitoramento da Emparn registra a presença e atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), principal sistema meteorológico formador de nuvens de chuva no litoral do Nordeste Brasileiro.