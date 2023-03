TOMÓGRAFO

O tomógrafo do Hospital Regional Tarcísio Maia está inoperante. A solução encontrada para o impasse foi a pior possível. Os pacientes que necessitarem do exame serão encaminhados para serviços existentes em Pau dos Ferros e para o Walfredo Gurgel, em Natal.

INSENSIBILIDADE

Mossoró possui outros serviços de tomografia, em vários hospitais e centros clínicos que deveriam ser credenciados, temporariamente, enquanto o impasse do tomógrafa do HRTM persistir. Encaminhar os pacientes para Pau dos Ferros e Natal é colocar suas vidas em risco.

ADOÇÃO

A falta de atenção dos poderes públicos para com as escolas no município levou a Câmara Municipal a aprovar um projeto de lei no sentido de que as empresas e pessoas possam colaborar para a melhoria e conservação das escolas públicas situadas em Mossoró.

GREVE

O Governo do Estado apresentou proposta referente ao novo piso salarial dos professores. A ideia é implementar de forma imediata os 14,85% para os que estão abaixo da tabela salarial do Piso, com efeito retroativo a janeiro. Para os demais, reajuste em duas parcelas, nos meses de maio e dezembro.

MULHER

O Governo do Estado entregou à população mais duas Delegacias Especializadas em Atendimento à Mulher (DEAMS), localizadas nas Centrais de Cidadão de Ceará-Mirim e Macaíba. Assim, a Polícia Civil do RN amplia ainda mais a rede de atendimento e acolhimento à mulher vítima de violência.

VEÍCULOS

Antes, no Dia Internacional da Mulher, a governadora Fátima entregou 11 veículos para Delegacias de Atenção à Mulher: “vencemos a incitação ao ódio e à violência. Estamos construindo uma rede de proteção às mulheres. Vamos entregar nos próximos dias mais 7 Delegacias Especializadas de Atenção à Mulher”, disse.

MULHERES

A Prefeitura de Mossoró promoveu na semana alusiva ao Dia Internacional da Mulher uma série de ações voltadas à saúde das mulheres. As ações foram realizadas em alusão ao Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março. No município, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) desenvolveram atividades para o público feminino com foco na promoção de bem-estar, qualidade de vida e prevenção a doenças.

FEDERAÇÃO

O vice-governador Walter Alves e o presidente da Assembleia Legislativa, Ezequiel Ferreira, presidente regionais do MDB e do PSDB, torcem para que os dois partidos se unam, formando uma Federação partidária. Essa possível federação cabe no projeto dos dois para as eleições de 2026.

CPI

O Governo Federal trabalha contra a instalação de CPI sobre os acontecimentos de 8 de janeiro. O argumento do Palácio do Planalto é que as autoridades competentes – Ministério Público e Polícia Federal – já têm feito as investigações necessárias, não havendo necessidade de Comissão Parlamentar de Inquérito.

ESTRATÉGIA

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), aliado de Lula, encontrou a maneira de inviabilizar a CPI. Está informando à senadora Soraya Thronicke (União Brasil-MS), articuladora do movimento, que ela precisa revalidar as assinaturas coletadas, por estarem agora em uma nova legislatura, o que será impossível ser conseguido por Soraya.

ORÇAMENTO

As emendas de relator foram alvo de duras críticas de Lula durante a campanha eleitoral. O então candidato à Presidência chegou a classificar esses pagamentos como a “maior vergonha deste país”. Como justificar que após Lula vencer o segundo turno presidencial de 2022 as indicações do chamado “orçamento secreto” dispararam 2.272%.