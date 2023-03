ABSOLVIÇÃO

O ex-deputado Henrique Alves foi absolvido no Tribunal Regional Federal (1ª Região) na ação penal decorrente do caso que ficou conhecido como “quadrilhão do PMDB. A Corte negou provimento ao recurso de apelação do MP Federal contra a absolvição sumária em primeira instância do réu.

CRIME

Sem esconder a emoção, Henrique Alves disse que “[Recebi] com muita emoção! Sempre esperei, porque o verdadeiro crime era o que se fazia contra mim! O partido da minha vida, o MDB, e de repente me envolverem assim… e com tantos desafios e lutas pela democracia, pela justiça, pelos direitos e deveres de cada brasileiro, o MDB!”

DUPLICAÇÃO

Depois que o governador do Ceará, Elmano de Freitas, anunciou autorização do governo federal para a duplicação da BR 304 de Fortaleza ao Rio Grande do Norte, o Governo do Estado apressou-se em dize que o mesmo acontecerá entre Mossoró e Natal, a partir do próximo ano.

GUSTAVO

O secretário de Infraestrutura do Estado, Gustavo Rosado Coelho, disse que recebeu a confirmação do DNIT e que projetos executivos para duplicação da BR-304 já estão em fase de elaboração e que começarão a ser entregues no início do ano de 2024.

INCENTIVO

A deputada Terezinha Maia (PL), apresentou projeto de lei propondo medidas para o estímulo à contratação de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. O PL obriga empresas que recebem incentivos do Estado, a destinarem 5% das vagas a essas vítimas.

ENFERMAGEM

Trabalhadores na enfermagem do RN vão paralisar suas atividades nesta sexta-feira (10), em mais um protesto da categoria pelo Piso Nacional da Enfermagem. A mobilização ocorre com atos e paralisações em todo o Brasil. É o protesto contra o não pagamento do novo piso salarial dos profissionais da classe.

CASSAÇÃO

A bancada do PSB na Câmara dos Deputados vai pedir a cassação do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). A decisão foi anunciada nesta quarta-feira (8/3) pela parlamentar socialista Tabata Amaral, minutos após Nikolas utilizar a tribuna do plenário da Câmara para fazer um discurso de tom transfóbico.

DEPOIMENTO

O ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Benedito Gonçalves pediu hoje (9) autorização para ouvir o depoimento do ex-ministro da Justiça Anderson Torres sobre a minuta de golpe apreendida pela Polícia Federal (PF). Torres está preso, e o depoimento deve ocorrer por videoconferência.

MENTIRA

Segundo o jornal O Estado de São Paulo, o governo Bolsonaro mentiu aos sauditas sobre o destino das joias no valor de R$ 16,5 milhões dadas como presente à então primeira-dama Michelle Bolsonaro.

CORRESPONDÊNCIA

De acordo com reportagem, o então ministro Bento Albuquerque informou em carta à Arábia Saudita que as joias foram incorporadas à “coleção oficial brasileira” como determinam “a legislação nacional e o código de conduta da administração pública”. E agradeceu a recepção que a comitiva brasileira teve durante a passagem pelo país em outubro.