ELEIÇÃO

Em Ipanguaçu, os candidatos da Coligação Resistência do Povo, Remo da Fonseca Silveira (Partido Progressista) e Silvio Nobre (Solidariedade), foram eleitos prefeito e vice, respectivamente. O resultado foi divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) poucos minutos depois do encerramento do pleito.

VETO

A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara Municipal de Natal derrubou veto do Executivo Municipal a uma emenda na Lei Orçamentária Anual 2023, aprovada pelos parlamentares para garantir recursos para a efetivação do Plano de cargos e salários do sistema Único de Assistência Social.

DERROTA

O prefeito Álvaro Dias sofreu outra derrota na Câmara Municipal com a derrubado do veto ao PL de autoria da vereadora Brisa Bracchi (PT), dispondo sobre a realização de pesquisa de quantificação, mapeamento e identificação das características socioeconômicas da População em Situação de rua.

RIO MOSSORÓ

A Prefeitura de Mossoró promoverá nesta terça-feira (7), a partir das 15h, na Praça Rodolfo Fernandes (Praça do Pax), ação de educação ambiental sobre a revitalização do rio. A proposta é incentivar a participação popular, sobretudo, para auxiliar na preservação do rio.

VACINA

Iniciada nova fase da campanha de vacinação contra a Covid-19, com a aplicação das vacinas bivalentes. O estado recebeu 132.400 doses do imunizante. A meta é atingir a cobertura vacinal de 90% da população-alvo, estimada em 869.059 pessoas, A Sesap distribuiu aos municípios potiguares mais de 30 mil doses da nova vacina, que protege contra novas cepas da Covid-19.

ICMS

A governadora Fátima Bezerra voltou a se reunir, nesta segunda-feira, 06, de forma virtual, com os governadores dos outros 25 estados da federação brasileira, além do Distrito Federal, para tratar do tema fundamental para as finanças públicas e políticas sociais para os Estados, que é a compensação das perdas bilionárias de arrecadação do ICMS.