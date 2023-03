ELEIÇÕES

Cinco municípios terão eleições suplementares neste domingo (5). Um deles, no Rio Grande do Norte, no município de Ipanguaçu. Os demais são Capão do Cipó (RS), Iaciara (GO), Miraguaí (RS) e Redentora (RS). Os mandatos serão válidos até dezembro de 2024.

CASSAÇÃO

Por conta da cassação do mandato do ex-prefeito Valderedo (PL), pelo Tribunal Regional Eleitoral, dois candidatos disputam a preferência do eleitor, Jefferson (PL) e Dr. Thales (PSDB) contra Remo Fonseca (PP) e Sílvio (Solidariedade).

UTI

As explicações da Secretaria Estadual da Saúde em relação à desativação de leitos de UTI não convencem. A cidade perdeu 20 leitos de Unidade de Terapia Intensiva, um setor deficitário e que teve sua situação agravada. É preciso que a classe política reaja a esse absurdo.

EMENDAS

Mesmo com a força do cargo de senador, Rogério Marinho deixou de contar com o poder que usufruiu como um dos ministros mais prestigiados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Diferente do presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado não pretende adiantar recursos do orçamento secreto para os novos parlamentares.

ESPERA

Os parlamentares federais de primeiro mandato terão que aguardar a votação do orçamento Geral da União, exercício de 2024, no final de ano. Por esse motivo, os prefeitos ligados a Rogério procuram o senador Styvenson Valentim, em busca das pretendidas emendas parlamentares.

MUDANÇA

Candidato a governador em 2026, o senador Styvenson está mudando de comportamento. Já admite receber verbas do fundo partidário, usar o horário eleitoral e aceita ser fotografado ao lado de políticos tradicionais. Nas visitas ao interior, tem publicado fotos ao lado dos prefeitos o que, antes, era rejeitado.

FÁBIO

Passado o período da quarentena, o ex-ministro Fábio Faria assumiu o cargo de gerente sênior de relacionamento do BTG Pactual, que é um banco de investimento. A política do grupo volta a ser comandada pelo seu pai, ex-governador Robinson Faria, agora deputado federal.

ISOLAMENTO

O Jornal francês Le Monde, em matéria publicada com o título “Crepúsculo”, considera que o ex-presidente Jair Bolsonaro está reduzido à “solidão, silêncio e reclusão” nos EUA. “Um exílio simbólico para o líder de extrema direita, chamado de “mito” por seus apoiadores, que agora “está reduzido ao silêncio, à reclusão e à solidão”, resume o vespertino.

ESCÂNDALO

Enquanto o ex-presidente Bolsonaro prefere o isolamento, mesmo que forçado, sua esposa, Michelle está envolvida em um grande escândalo, que atinge o governo do marido. As acusações vão de cheques que somaram R$ 89 mil às joias de milhões de euros, apreendidas no aeroporto de São Paulo pela Receita Federal.