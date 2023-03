GREVE

Os professores da rede estadual de ensino decidiram ontem, sexta-feira (3), deflagrar greve por tempo indeterminado. A decisão foi tomada por unanimidade durante assembleia do Sindicato dos Trabalhadores da Educação (Sinte-RN), rejeitando proposta do Governo do Estado para pagamento do reajuste salarial de 2023.

MOSSORÓ

A greve dos professores também acontece na rede municipal de ensino. A categoria reivindica os 14,95% de reajuste do piso do magistério, mas a Prefeitura argumenta que o Município já paga acima do piso salarial e que não há condições financeiras para conceder o reajuste reivindicado, por risco de atrasar os salários.

INCÔMODO

A governadora Fátima Bezerra e o prefeito Allyson Bezerra estão em situação incômoda. Os dois, que sempre defenderam a educação e os professores, quando parlamentares, contradizem os discursos quando estão em posição de executivos estadual e municipal.

DESATIVAÇÃO

Circulam informações preocupantes que a Secretaria Estadual da Saúde desativou 20 leitos de UTI na cidade de Mossoró. Os leitos foram ativados durante a pandemia da Covid-19 e são necessários para a grande procura existente para pacientes de Mossoró e de toda Região Oeste. A desativação ocorreu no Hospital Tarcísio Maia e Hospital da Polícia.

COBRANÇA

O senador Styvenson Valentim (Podemos), em campanha para o governo do Estado, deu um banho de outdoors em Mossoró, cobrando da governadora Fátima Bezerra a aplicação de 12 milhões de reais, emenda de bancada, para aplicação no Hospital Regional Tarcísio Maia. Em tom forte, destaca a palavra ASSASSINATO.

CHUVAS

Meteorologistas da Emparn estão anunciando chuvas que poderão superar 50 milímetros entre sábado e domingo, em todas as regiões do estado. As chuvas ocorridas nos últimos dias de fevereiro em 94 dos 167 municípios do estado estão entre as categorias de volume de chuva ‘normal’ e ‘muito chuvoso’.

HOMENAGEM

No Dia da Mulher, o Senado homenageará sete mulheres com o Diploma Bertha Lutz. Entre as agraciadas, Clara Filipa Camarão, indígena da etnia potiguara que liderou um grupo de mulheres contra as invasões holandesas no século XVII, em Pernambuco, cujo nome está inscrito no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria.

ADMINISTRADORES

O presidente Lula foi perspicaz ao nomear vários ex-governadores como ministros de seu terceiro mandato presidencial. São pessoas com habilidade política que o ajudarão num período de crise em que vive o Brasil. O próprio Lula lidera essa equipe extraordinária de auxiliares.

JOIAS

Mais uma complicação para o ex-presidente Bolsonaro. O jornal O Estado de São Paulo denuncia que ele tentou entrar no país ilegalmente com joias avaliadas em 3 milhões de euros, o equivalente, hoje, a cerca de R$ 16,5 milhões que estavam na mochila de um militar, assessor do então ministro Bento Albuquerque.

VACINA

A Anvisa aprovou o registro de uma nova vacina contra a dengue. O imunizante Qdenga, produzido pela empresa Takeda Pharma, é indicado para população entre 4 e 60 anos. A aplicação é por via subcutânea em esquema de duas doses, com intervalo de três meses entre as aplicações.