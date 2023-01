CRIME

A sociedade mossoroense tem o dever de cobrar punição para o responsável pelo assassinato de Antônio Luis Rodrigues, 48 anos, morador de rua, que foi queimado vivo, com óleo quente, enquanto dormia em uma calçãda. Não resistiu aos ferimentos. Foi vítima de uma barbaridade.

REPRESENTAÇÃO

Em mais três dias, não haverá nenhum mossoroense com mandatos de senador, deputado federal e deputado estadual. Com toda certeza, a cidade vai se ressentir dessa falha, embora ninguém possa, diretamente, ser responsabilizado por essa falha imperdoável.

RESILIÊNCIA

O senador Rogério Marinho tem mostrado determinação e resistência na defesa de sua candidatura à presidência do Senado. Mesmo que não seja vitorioso, marcará espaço importante na oposição do governo do presidente Lula.

APOIO

A campanha de Rogério conta com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em Orlando, e começou a telefonar para aliados pedindo que votem em Marinho e, principalmente, “contra o PT”. A oposição ao presidente Lula se une em torno do senador potiguar.

DIÓGENES

O jornalista Diógenes Dantas, que foi assessor de imprensa do ex-deputado Laíre Rosado, em Brasília, foi convidado por Jean Paul Prates para coordenar a comunicação da Petrobras, em Brasília, onde atuou por mais de uma década nas principais redes de TV – Globo, Band, SBT e Record.

THEODORICO

Pelos cinco dias que o suplente Theodorico Netto vai passar como senador pelo Rio Grande do Norte o Senado pagará cerca de R$ 200 mil. Recebe R$ 100 mil na entrada e R$ 100 mil na saída. O empresário é 2º suplente de Fátima Bezerra.

RETORNO

O senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, admite a possibilidade do seu pai não retornar ao Brasil, nos próximos anos. Segundo suas próprias palavras, a volta do ex-presidente “pode ser amanhã, daqui a seis meses, nunca”.

TIBAU

Em sua edição de hoja, este site publica artigo do historiador Geraldo Maia do Nascimento, Tibau de ontem e de hoje – Parte I – [email protected] É interessante para o leitor tomar conhecimento de como foi o início do veraneio por parte dos mossoroenses e saber das dificuldades iniciais para se chegar à praia.