POSSE

Após assumir a presidência da Petrobras, Jean Paul Prates reforçou a ideia de que a gestão petista será mais focada no papel da empresa como indutora de desenvolvimento do que na remuneração aos acionistas.

ROOSEVELT

Há exatamente 80 anos, o presidente americano Franklin Delano Roosevelt esteve em Natal para discutir com o presidente Getúlio Vargas a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Roosevelt retornava de Casablanca e veio visitar as instalações americanas em Natal.

POTENGI

O encontro entre os dois presidentes aconteceu a bordo do destroier americano USS Humboldt que se encontrava atracado no porto de Natal e definiu a criação da Força Aérea Brasileira, FEB, além de recursos financeiros para a consolidação da Companhia Siderúrgica Nacional.

SOLENIDADE

Solenidade especial será promovida pelo Governo do Estado, hoje, a partir das 17h, no Complexo Cultural Rampa, com a presença da governadora Fátima Bezerra e das representações diplomáticas dos Estados Unidos e da França.

LÍDER

O deputado estadual Neilton Diógenes, ex-vice-prefeito de Apodi, foi escolhido líder do bloco oposicionista formado pelo PL e MDB, que tem como integrantes os deputados Teresinha Maia (PL), Coronel Azevedo (PL) e Adjuto Dias (MDB), passando a integrar o Colégio de Líderes.

PRIORIDADES

No encontro dos governadores de estados com o presidente Lula, a governadora Fátima Bezerra apresentou ao presidente Lula, ontem, as propostas do Rio Grande do Norte para inclusão no plano de obras e ações prioritárias do governo federal para 2023.

REIVINDICAÇÕES

A governadora Fátima Bezerra priorizou a retomada de investimentos em melhorias da malha viária, segurança hídrica e construção de um novo hospital de traumas para desafogar os serviços do Walfredo Gurgel.

HOSPITAIS

É fácil observar que tanto a governadora Fátima Bezerra quanto o prefeito de Natal, Álvaro Dias, insistem na necessidade de novo hospital na capital do Estado. Pouco importa que ele seja de caráter municipal ou estadual, contanto que se torne realidade. Em Mossoró, não existe planejamento para construção de um Hospital Municipal.

ÍNDIOS

Para atendimento urgente aos Yanomamis, o governo federal designou trinta militares médicos, em especialidades, como clínica médica, ortopedia, cirurgia geral, pediatria, radiologia, ginecologia, patologia, farmacêuticos, enfermeiros e técnicos de enfermagem.

VOTOS

É importante lembrar que, na eleição presidencial, Lula obteve até 100% dos votos na maioria das tribos, numa demonstração patente da reprovação desse povo à política do ex-presidente Jair Bolsonaro que, ao que parece permitiu um programa de dizimação dos indígenas brasileiros.

CIRURGIAS

O Ministério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde e Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde aprovaram o Programa Nacional de Redução das Filas de Cirurgias Eletivas, Exames Complementares e Consultas Especializadas, com previsão de investimento de R$ 600 milhões.