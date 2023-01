ALLYSON

O prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, agendou viagem à Europa para, segundo sua assessoria, assegurar empréstimos que serão contratados pela prefeitura. Com a viagem, assumirá a prefeitura o vice-prefeito Fernandinho das Padarias que está rompido com o prefeito.

ESCÂNDALO

O vereador Marckuty da Maisa, do Solidariedade, que se intitula a Voz da Zona Rural, vai receber a bagatela de 9.790,00 pagos pelos mossoroenses para conhecer a Espanha e outros países da Europa. A Câmara de Mossoró julgou importante patrocinar sua viagem.

JEAN PAUL

Jean Paul Prates já é o novo presidente da Petrobras. A empresa reuniu o seu Conselho de Administração, ontem, que o elegeu para a presidência da estatal, com mandato até 13 de abril de 2023. A coluna parabeniza Jean Paul na certeza que sua administração será positiva para a Petrobras e, em especial, para o Rio Grande do Norte.

GOVERNO

Há quem especule que um dos sonhos do novo presidente da Petrobras, Jean Paul é disputar o governo do RN na sucessão de Fátima Bezerra. Por outro lado, admite-se que o atual vice-governador Walter Alves, que estará no cargo de governador, com a renúncia da atual governadora para disputar o Senado, terá o apoio do partido dos trabalhadores para sua reeleição.

SUPLÊNCIAS

Fátima Bezerra foi eleita senadora em 2014, tendo como suplentes Jean Paul Prates e Theodorico Neto. O eleitor nunca a quem elegeu para essas suplências. Eleita governadora, Fátima, Jean Paulo assumiu o cargo de senador da República.

PETROBRAS

Para assumir a presidência da Petrobras, cargo para o qual foi indicado pelo presidente Lula, Jean Paul teve que renuncia ao cargo de Senador, o que aconteceu ontem, e o segundo suplente, Theodorico Neto, deverá ser convocado para ser senador por quatro dias.

CONVOCAÇÃO

Existe movimento no Senado para que essa convocação não aconteça. Além de receber ajuda de custo para assumir o cargo, Theodorico passaria a ter todas as benesses de ex-senador, vantagens que não acontecem com quem exerceu o cargo de deputado federal. Pela Constituição, a posse de Theodorico está assegurada.

AGRIPINO

O deputado federal Walter Alves renunciou para assumir o cargo de vice-governador. O ex-senador José Agripino, 1º suplente, foi convocado para assumir a vaga, mas preferiu não assumir por trinta dias, abrindo espaço para Thiago Cartaxo, 2º suplente para ocupar a vaga.

TIBAU

Veranistas na praia do Tibau estão preocupados com o número crescente de veículos circulando na orla marítima. É grande o número de motocicletas, quadriciclos, jipes e veículos dos mais diferentes modelos assustando aos que procuram o deleite da praia.

TABAJARA

A promessa do novo ministro dos Transportes de que a Reta da Tabajara estará concluída em dezembro de 2024 soa como piada aos ouvidos dos norte-rio-grandenses. E pensar que queremos a duplicação da BR 304 pode parecer um sonho utópico de nossa parte.

RODOVIAS

Apesar da notícia desanimadora do ministro Renan Calheiros Filho, houve a garantia da remessa de R$ 243 milhões para a recuperação das estradas no Rio Grande do Norte. Caberá ao governo estadual definir onde esses recursos serão aplicados.

SURPRESA

O vereador Francisco Carlos sempre teve sua posição política aliada à ex-prefeita Rosalba Ciarlini. Sua declaração de que não acompanhará Rosalba no apoio à governadora Fátima Bezerra é uma demonstração do enfraquecimento político da ex-prefeita de Mossoró.