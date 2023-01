LIBERAÇÃO

Entidades beneficentes de Mossoró pretendem fazer apelo pessoa ao prefeito Allyson Bezerra pela liberação de verbas orçamentarias impositivas dos vereadores que, até o momento não foram liberadas. Não obtendo êxito, deverão recorrer ao judiciário .

VERBAS

Como o próprio nome deixa clara, uma verba impositiva do Legislativo obriga seu pagamento por parte do Executivo. Um prefeito municipal não tem poder para contingenciar uma liberação dessa natureza. Como tem maioria na Câmara, o prefeito Allyson aposta no engavetamento das propostas.

CARNAVAL

Assú também realizará carnaval em 2023. Nesse sentido, o prefeito Gustavo Soares anuncia hoje o calendário da festa que contará com a presença de artistas locais e convidados. Haverá ampla divulgação para que foliões de outras cidades venham participar da festa na cidade.

DISTENSÃO

Hoje, o presidente Lula e o ministro da Defesa, José Múcio, terão reunião com os comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica. A pauta oficial é a discussão de projetos 3estratégicos de defesa das Forças Armadas. É o primeiro encontro após as manifestações de 8 de janeiro, em Brasília.

DEMISSÕES

A reunião do presidente Lula com os comandantes militares é estratégica. As Forças Armadas, como um todo, não se envolveram nas manifestações, mas oficiais participaram ativamente do movimento e estão sendo afastado de suas funções. É melhor que fique tudo bem esclarecido.

SUBSTITUÇÕES

Na linha de ocupação de cargos, o Diário Oficial publicou a exoneração de 18 policiais federais e outros 26 na Polícia Rodoviária Federal. No Rio Grande do Norte, foram substituídos os superintendentes das duas organizações.

ECT

O governo Lula está mais ágil nas substituições de dirigentes ocupando cargos federais que estão nas mãos de bolsonaristas. No Rio Grande do Norte, foi nomeada a nova dirigente para a Empresa Brasileira de Correios, EBC, Jacqueline Costa, que é funcionária de carreira.

INELEGIBILIDADE

Tramitam no TSE 16 ações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. São acusações de poder político e econômico, que podrão determinar sua inelegibilidade por um período de 8 anos. Seus seguidores analisam a possibilidade de escolher, de imediato, um líder substituto.

DIREITA

Como os filhos do presidente Bolsonaro, Eduardo, Flávio e Carlos que ocupam cargos eletivos não apresentam condições de liderança em nível nacional, admite-se o lançamento imediato da ex-primeira dama, Michele Bolsonaro para substituir o marido. Não será tarefa muito fácil.

SENADO

Em 2026 haverá renovação de duas cadeiras para o Senado. O prefeito Álvaro Dias e o deputado Ezequiel pretendem disputar o cargo, mas sabem que uma das vagas será ocupada pela atual governadora do Estado, Fátima Bezerra. Hoje, Essa é a realidade política de hoje.

DUPLICAÇÃO

O ministro dos Transportes, Renan Filho, apresentou um plano de 100 dias da pasta com ações prioritárias do governo para os setores rodoviário e ferroviário até abril. A torcida é que o pequeno trecho restante da Reta da Tabajara, n BR304, seja concluído.