CENSO

O IBGE ainda não concluiu o censo demográfico, mas, no Rio Grande do Norte, 27 prefeituras já estão sofrendo sanções desse levantamento por conta da redução populacional. Municípios importantes, como Pau dos Ferros, Currais Novos e Santa Cruz estão entre os atingidos.

AUDIÊNCIA

O presidente da FEMURN, prefeito de Lagoa Nova, Luciano Santos, solicitará audiência com a governadora Fátima Bezerra, onde discutirá problemas que atingem os 167 municípios potiguares, entre os quais a transferência de recursos para o sistema de saúde e piso salarial dos professores.

MEDICAMENTOS

Antes do término do mandato, o ex-presidente Jair Bolsonaro cortou em 60% os recursos destinados, um problema para o atual presidente, Lula da Silva, resolver. Enquanto isso não acontecer, Estados e Municípios terão de administrar o problema da falta desse apoio.

EZEQUIEL

Ninguém aposte em um desentendimento entre o presidente da Assembleia Legislativa Ezequiel Ferreira, que será reconduzido à presidência da Casa para os primeiros dois anos do futuro mandato e o deputado Tomba Faria, que será eleito seu sucessor, nos últimos dois anos do mandato.

HOSPITAL

A exemplo da prefeitura de Natal, que construirá seu Hospital Municipal, o prefeito de Governador Dix-sept Rosado, Artur Vale, fará o mesmo em sua cidade, retomando as obras iniciadas ainda na adinistração do seu irmão Anax Vale, quando prefeito do município. Em Mossoró, a prefeitura não se entusiasma com projetos essa natureza.

GOLPE

Segundo o jornal O Globo, “no meio da tarde do último domingo, quando bolsonaristas dominavam todos os prédios da Praça dos Três Poderes, o governo chegou a considerar que a extrema direita havia conseguido dar um golpe de Estado.” “O golpe se consumou? Tecnicamente, sim”, admite o ministro da Justiça, Flávio Dino.

ALEXANDRE

– Do ministro Alexandre de Morais, Presidente do TSE. “A democracia foi atacada, a democracia foi desrespeitada, a democracia foi aviltada, mas a democracia sobreviveu. A democracia resistiu porque o país tem instituições fortes”.

PAX

Augusto Severo, nosso pioneiro da aviação, morreu em Paris, quando o balão dirigível que criou, o Pax, explodiu, ganhou homenagem, em Macaíba, sua terra natal, o Parque Científico e Tecnológico Augusto Severo, PAX, inaugurado pela governadora Fátima Bezerra.

TEMPERATURA

O ano de 2022 foi o quinto mais quente da história segundo estudo global do clima conduzido pela Nasa. A pesquisa da agência espacial americana corrobora os dados divulgados por outras grandes instituições, que também identificaram o ano passado como um dos mais quentes já registrados.

DELAÇÃO

O ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro e ex-secretário de Segurança do governo do DF, retornou dos Estados Unidos e, no desembarque, foi preso e transferido para a prisão da Papuda. Já se comenta que poderá negociar uma Delação Premiada, pois não deseja carregar nos ombros, sozinho, o episódio da tentativa de golpe perpetrada no domingo passado, 8 de janeiro de 2023.

CARTÃO

Entre as dez maiores notas fiscais de despesas no cartão corporativo presidencial chama a atenção na lista de gastos expressivos a presença de umacanhado restaurante de Boa Vista, em Roraima, Sabor da Casa, no valor de R$ 109 mil, no Sabor de Casa, estabelecimento que fornece marmitas promocionais a R$ 20.