18:00

BANDEIRA

O deputado Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, disse que náo enxegou nenhuma bandeira do Brasil na posse do presidente Lula. Certamente, a cegueira política impediu que identificasse uma imensa bandeiera que os participantes da posse de Lula fizeram circular sobre as cabeças dos presentes, como o símbolo o símbolo máximo de representação da nação brasileira perante os outros países.