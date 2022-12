POSSE

A posse da governadora Fátima Bezerra será uma cerimônia atabalhoada. Tudo por conta da posse do presidente Lula da Silva, da qual Fátima não abre mão de participar. O ato constará tão somente da ida à Assembleia Legislativa para oficializar a posse no cargo para o qual foi reeleita.

CARONA

A cerimônia de posse da governadora será na Assembleia Legislativa, em sessão presidida pelo presidente, deputado Ezequiel Ferreira de Souza. Está estimada em noventa minutos, tempo suficiente para que ela se desloque até João Pessoa, onde irá, de carona, até Brasília, com o governador desse estado, João Azevedo.

RECURSOS HÍDRICOS

O MDB ficou com a indicação para a Secretaria dos Recursos Hídricos do Rio Grande do Norte. Convidou o ex-secretário Paulo Varella que, entretanto, declinou do convite. Um dos motivos foi a realidade dos baixos salários que não estimulam a contratação de nomes com perfil técnico para a execução dos programas que se fazem necessários para um bom desempenho na função.

SAÚDE

Com o desejo do atual secretário da Saúde, Cipriano Maia, de não ser reconduzido para o cargo, a governadora Fátima escolheu a atual secretária-adjunta, Lyane Ramalho, que será nomeada como secretária da Saúde, a partir de 1º de janeiro, quando se inicia o segundo mandato de Fátima Bezerra.

ASSEMBEIA

A governadora Fátima Bezerra caminha para reconquistar a maioria na Assembleia Legislativa. Com a eleição de apenas dez deputadas, deverá receber o apoio dos deputados Neilton Diógenes e Terezinha Maia, do PL; Dr. Kerginaldo Jacome, do PSDB; Luiz Eduardo, do Solidariedade; e Taveira Júnior e Ivanilson Oliveira, do União Brasil.

EXÉRCITO

Para diminuir a pressão em Brasília, indicado pelo presidente Lula, foi nomeado o general Júlio Cesar de Arruda para o comando do Exército, com posse prevista para sexta-feira 30, dois dias antes da posse presidencial. A tropa de comando deverá acabar com a aglomeração de bolsonaristas no entorno do Quartel-General do Exército, em Brasília.

VARREDURA

O futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, solicitou ao Governo do Distrito Federal o fechamento da Esplanada dos Ministérios a partir da próxima sexta-feira 30. O objetivo é preparar a avenida para a cerimônia de posse de Lula, no próximo domingo 1º, e fazer uma varredura completa para garantir a segurança dos presentes.

BOLSONARO

O presidente Jair Bolsonaro (PL) negou nesta terça-feira (27) que irá realizar um evento de despedida com alguns auxiliares no Palácio da Alvorada, em Brasília, e que viajará para a Flórida hoje, quarta-feira (28). A declaração foi dada à CNN. “Reunião de despedida? É fake, disse. Também não viajo amanhã. É outra fake, afirmou.

PREFEITURA

Está previsto para amanhã, quinta-feira (29) o anúncio de mudanças no secretariado do prefeito Allyson Bezerra. Haverá alterações em sete das dezoito secretarias. Dois cargos do primeiro escalão, que se encontram vagos, serão ocupados. “As alterações não tem nada a ver com insatisfações”, disse o prefeito.