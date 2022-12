CALMARIA

A transição de governo entre Jair Bolsonaro e Lula da Silva, além da realização da Copa do Mundo neste final de ano, trouxeram uma certa calmaria na política potiguar. Para completar, no estado houve uma reeleição do governador, diminuindo as especulações sobre a ocupação de cargos a partir de janeiro.

OFICIALIZAÇÃO

O senador eleito pelo RN, Rogério Marinho, é oficialmente candidato à Presidência do Senado brasileiro para o biênio 2023-2024. Por enquanto, ele tem como adversário o atual presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD/MG), na disputa que está marcada para ocorrer no dia 1º de fevereiro do ano que vem, através de votação secreta.

ICMS

Secretários de Estado da Fazenda e Tributação discutem, em Natal, nesta quinta-feira (8) caminhos para equilibrar as contas públicas e a possibilidade de aumentar a alíquota do ICMS [Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação

DESMEMBRAMENTO

Está confirmado. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) definiu que o atual Ministério da Economia será desmembrado em três pastas, sendo uma delas a da Fazenda, a outra o Ministério do Planejamento e a terceira o Ministério da Indústria e Comércio e Serviços.

GÁS

O preço do gás de cozinha vendido pela Petrobras às distribuidoras terá uma redução de 9,7% a partir de amanhã (8), anunciou hoje (7) a estatal. Segundo a companhia, o valor médio pago por essas empresas a cada 13kg do combustível terá uma queda de R$ 4,55.

JUSTIÇA

Em virtude do feriado do Dia da Justiça, não haverá expediente nesta quinta-feira 8, nem na próxima sexta-feira, 9, por conta do jogo do Brasil contra a Croácia. Os trabalhos voltarão normalmente a partir da segunda-feira dia 12 de dezembro.

RACISMO

Com o objetivo de promover debate, reflexões e o encaminhamento de medidas de enfrentamento ao racismo e outras formas de discriminação étnico-racial, étnico-cultural e de intolerância religiosa, a governadora Fátima Bezerra abriu oficialmente, nesta quarta-feira (7), os debates e discussões da V Conferência de Promoção da Igualdade Social (V Conepir).

MUSEU

Por conta dos cortes no orçamento da UFRN, o Museu Câmara Cascudo suspendeu, por tempo indeterminado, a visitação do público ao Pavilhão Expositivo e ao Parque do Museu. Os cortes no orçamento da UFRN, na ordem de R$ 5,5 milhões, também trouxeram impacto para a manutenção das atividades de atendimento aos visitantes.

CASSAÇÃO

Demorou pouco tempo o período de paz entre o presidente Bolsonaro e o ex-ministro Sérgio Moro. Eleito senador pelo União Brasil, Moro fui surpreendido com pedido do PL, Partido de Bolsonaro com pedido na Justiça Eleitoral para cassar seu mandato de senador. O PL moveu Ação de Investigação Judicial Eleitoral.

COMISSÃO

Ao apagar das luzes do seu mandato presidencial, o presidente Jair Bolsonaro (PL) propõe a finalização dos trabalhos do colegiado responsável por tratar de crimes cometidos durante a ditadura militar. Após 27 anos de investigação, poucos corpos ainda foram localizados.