SECRETARIA

A deputada Isolda Dantas, reeleita, deverá assumir uma secretaria no novo governo Fátima Bezerra. Ocupando a pasta de Trabalho, Habitação e Assistência Social ou a de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar, sua nomeação abriria espaço para a posse do deputado Vivaldo Costa, que não conseguiu reeleição nas últimas eleições.

DESUNIÃO

Em artigo assinado, o prefeito Allyson Bezerra considera que “a desunião política é outro motivo para essa lacuna história referente a grandes projetos na cidade”. Referia-se à falta de grandes projetos que precisam ser executados, como a drenagem do rio Mossoró e a duplicação da Avenida Francisco Mota.

ARRECADAÇÃO

Conforme o portal da transparência do município de Mossoró, de janeiro a outubro deste ano, a receita líquida total obtida pela prefeitura foi de R$ 748,3 milhões, valor superior em 86,61% do recolhido em todo o ano de 2021, quando arrecadou R$ 844,5 milhões. uma média mensal de R$ 74,8 milhões em recolhimento de tributos.

ITEP

A governadora Fátima Bezerra empossou, ontem, 281 novos servidores concursados para o Instituto Técnico de Perícia – ITEP. Os novos servidores vão exercer os cargos de agente técnico forense, agente de necropsia, assistente técnico forense, perito criminal, perito médico legista, perito médico psiquiatra e perito odontolegista.

SEGURANÇA

Na solenidade de posse dos novos servidores do Itep, a governadora Fátima falou da elaboração do Plano Estadual de Segurança Pública, “O plano alinha o RN ao Sistema Único de Segurança Pública – Susp, que define a política de segurança pública para o país e confirmou a construção da nova sede do Itep em Natal, no valor de R$ 19 milhões.

PEC

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado aprovou ontem, terça-feira (06.12) relatório da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição com previsão de fixar o teto de gastos em R$ 145 bilhões e reduzir de quatro para dois anos o período em que o Auxílio Brasil (Bolsa Família) ficará fora do teto.

LULA

Por unanimidade, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou nesta terça-feira (6) relatório de totalização de votos das eleições presidenciais deste ano e proclamou eleitos Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin, para os cargos de presidente da República e vice, respectivamente. O tribunal também aprovou a prestação de contas da campanha.

GIRÃO

O deputado federal reeleito General Girão (PL) cometeu seis erros na prestação de contas de campanha e terá que devolver R$ R$ 115.506,24, usados de forma irregular, ao Tesouro Nacional. É o que aponta o relatório produzido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado (TRE-RN), que aprovou as contas do parlamentar com ressalvas.

COVID