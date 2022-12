NOMEAÇÃO

A escolha da diretora do Hospital da Mulher, em Mossoró, poderá causar surpresa à área política local. O convite teria sido feito, faltando acertar detalhes sobre a exigência da indicação de um diretor financeiro da inteira confiança do futuro ocupante do cargo.

INAUGURAÇÃO

Com previsão de funcionamento para o corrente mês, a governadora Fátima Bezerra não divulga o nome dos que administrarão esse hospital regional. Os preparativos estão sendo comandados pelo próprio secretário estadual da Saúde.

RELACIONAMENTO

Os primeiros movimentos políticos pós-reeleição mostram que a governadora Fátima Bezerra, reeleita, não terá o mesmo relacionamento de confiança com o vice-governador eleito, Walter Alves, diferente do que ocorre com o atual, Antenor Roberto.

ESCOLHA

O atual vice-governador, Antenor Roberto, é filiado ao PCdoB, partido aliado da governadora Fátima. Entretanto, para garantir a reeleição, Fátima teve que adotar algumas atitudes corajosas, entre elas o afastamento do vice-amigo.

LAGARTIXA

O deputado estadual eleito Wendel Fagner Cortez, o Lagartixa (PL), o mais votado nas últimas eleições, enfrenta mais um obstáculo para assumir o cargo. Procuradoria Regional Eleitoral do RN deu parecer sugerindo a desaprovação das contas do candidato.

ASSEMBLEIA

Dentro da sistemática para eleição antecipadas dos membros da Mesa Diretora das Assembleias Legislativas, o deputado Ezequiel Ferreira deverá ser eleito para o biênio 2023-2025 e o deputado Tomba Farias como seu sucessor para o período de 2025-2027.

ÁLVARO

Mesmo com o anúncio do apagão financeiro no Governo Federal, prefeitos municipais tentam a liberação de algum recurso, por menor que seja, ainda no governo Bolsonaro. Álvaro Dias, de Natal, por exemplo, quer garantir transferências federais para Natal.

CAMPANHA

Com a oficialização do nome de Rogério Marinho para disputar a presidência do Senado amanhã, pelo PL, o senador eleito faz campanha defendendo colegas e solicitando ao STF suspensão de perfis nas redes sociais de alguns parlamentares.

CHORO

Com o presidente Bolsonaro e a esposa Michelle chorando durante as últimas solenidades que participam, faz com que seus adversários lamentem da falta de sensibilidade quando da morte de mais de 600 mil brasileiros vítimas da Covid-19. Não houve choro bem solidariedade.

ICMS

Os Estados preparam aumento de imposto para recuperar receita perdida com combustíveis e energia. No atual governo, o presidente Bolsonaro decretou o limite na alíquota pratica por cada um deles que alegam prejuízo na arrecadação.

ORÇAMENTO

Caso o STF torne inconstitucional o orçamento secreto, as chamadas emendas de relator, os deputados vão usar a PEC da Transição para incluir essas emendas na Constituição e, assim, tornar nula a decisão da Corte. Uma derrota pode complicar a reeleição de Arthur Lira (PP-AL) à presidência da Câmara;

BOLSONARISTA

O governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta segunda-feira, 5, que nunca foi um “bolsonarista raiz” e disse que não vai entrar em uma “guerra ideológica” Estado. Não quer repetir erros de Bolsonaro de “tensionar com os Poderes.