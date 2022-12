EZEQUIEL

Mais uma vez o deputado Ezequiel Ferreira mostra sua capacidade de articulação. A Assembleia Legislativa do RN aprovou, à unanimidade, proposta de Emenda Constitucional que acaba os limites para a reeleição dos integrantes de sua mesa diretora.

PRFEFEITURA

Ante as especulações sobre o aproveitamento do ex-prefeito Carlos Eduardo Alves na administração estadual, seus amigos asseguram que CEA só tem uma ideia em mente, que é disputar a prefeitura de Natal em 2024. Ao que parece, é um projeto irredutível.

AGRÍCOLA

A Agrícola Famosa, com sede em Mossoró, foi a grande vencedora da 18ª edição do “Prêmio Melhores do Agronegócio da revista Globo Rural”. O anúncio foi feito quarta-feira, em todas as 21 categorias, em São Paulo, com mais de 600 empresas.

PORCELANNATI

Importante grupo pernambucano, a Porto Fino, faz as primeiras sondagens para a compra da Porcellanati, empresa pertencente à Itagrés-Mossoró, que se encontra em regime de “recuperação judicial”.

SENADO

Rogério Marinho tem chances de ser eleito presidente do Senado, é o que garante o líder do governo no Senado, senador Carlos Portinho (PL-RN). Para o parlamentar carioca, a candidatura de Marinho é para valer e a disputa será “voto a voto”.

BOLSONARO

Até o final do mês, o presidente Lula fará mobilizações junto aos parlamentares para reeleger o senador Rodrigo Pacheco Rodrigo para a presidência do Senado e também garantir a reeleição de Arthur Lira para a presidência da Câmara dos Deputados.

ORÇAMENTO

O PT acredita que a PEC da Transição será aprovada com maioria de somente dois votos. Para conseguir essa vitória, Lula foi aconselhado a concordar com a manutenção do orçamento secreto além da ocupação de ministérios e vagas regionais.

STF

Acontece que uma ação de inconstitucionalidade está para ser decidida no Supremo Tribunal Federal sobre o assunto. A ministra Rosa Weber é a relatora do processo que poderá ser analisado ainda esta semana.

CHUVAS

As chuvas que estão caindo no Piauí, Bahia, Ceará, Pernambuco, Paraíba, e Rio Grande do Norte animam os nordestinos, sempre na expectativa de inverno em suas terras. Chuvas que, em algumas regiões passam da média histórica. Sinais de inverno normal em 2023.

MINISTROS

O presidente eleito, Lula da Silva, disse a aliados em reuniões nesta semana que o senador eleito Flávio Dino e o ex-ministro do Tribunal de Contas da União, José Múcio Monteiro, estão garantidos respectivamente no comando do Ministério da Justiça e no da Defesa