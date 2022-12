APOSENTADORIA

O presidente Jair Bolsonaro também é filho de Deus. O Diário Oficial da União publicou nesta sexta-feira, 2, concessão de aposentadoria parlamentar, como ex-deputado federal, com remuneração superior a R$ 30 mil reais.

MANDATOS

Bolsonaro exerceu o cargo de deputado federal pelo período de 1991 a 2018, quando foi eleito presidente da República. Deixará o Planalto no dia 31 deste mês, para ceder o lugar a Lula, que assumirá seu terceiro mandato como presidente do Brasil.

ASEMBLEIA

O deputado estadual Ezequiel Ferreira de Souza, à unanimidade, conseguiu aprovar a possibilidade de reeleição sucessiva dos integrantes da Mesa. Assim, poderá ser reeleito em fevereiro e continuar no cargo até o final do mandato legislativo.

INSS

Os ministros do STF decidiram a favor dos aposentados no julgamento conhecido como ‘Revisão da Vida Toda’ do INSS. Entenderam que o segurado da Previdência Social tem direito de optar pela regra que lhe seja mais favorável.

COMBUSTÍVEIS

O presidente Lula, pretende disciplinar o aumento dos combustíveis, com a distribuição de lucros aos acionistas limitados da 25%. Com isso, os empresários adiantam que a ação da empresa na Bolsa poderá cair até 40%.

ORÇAMENTO

Depois do entendimento de Lula com o presidente da Câmara, Arthur Lira, a Comissão de Transição continua a criticar o Orçamento Secreto, mas sem propor um fim para esse instrumento de ação política dos parlamentares.

FUTEBOL

Após vitórias sobre a Sérvia e a Suíça nas rodadas anteriores, o Brasil para mais uma vez para acompanhar a disputa com a República de Camarões. A expectativa é de que o Brasil some mais três pontos e encerre sua participação no Grupo G com 100% de aproveitamento.

TRANSIÇÃO

Nomeação para a equipe de transição tem sido considerado status para quem chega a fazer parte dessa comissão. Alguns chegam mesmo a dizer que foram nomeados, quando na realidade, fazem parte de um grupo com mais de 500 participantes.

INTEGRANTES

No RN, compõem a transição os senadores Zenaide Maia (PROS) e Jean Paul Prates (PT), a deputada federal Natália Bonavides (PT), o secretário de Educação do Estado, Getúlio Marques e o subsecretário da Juventude do RN, Gabriel Medeiros de Miranda.

INTEGRANTES II

E mais, o subcoordenador de Articulação Institucional da Juventude, Nilson Florentino Júnior e o diretor da Fundação José Augusto (FJA), Fábio Henrique Lima, que está no grupo temático da Cultura. Outros poderão ainda ser indicados, até o final de dezembro.