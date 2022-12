NOTAS DA REDAÇÃO

ROGÉRIO

Em reunião que contou com a presença do presidente Bolsonaro, o presidente do PL, Waldemar da Costa Neto, senadores e deputados federais do PL, o senador Rogério Marino foi anunciado como candidato do partido à presidência do Senado. O lançamento oficial será no dia 7 de dezembro.

PARTICIPANTES

O jantar aconteceu em Brasília, no restaurante Dom Francisco e teve o objetivo de levantar a moral do presidente Bolsonaro, que não discursou no evento. Do Rio Grande do Norte estiveram os deputados eleitos pelo PL, João Maia, General Girão, Robinson Faria e Sargento Gonçalves.

FÁBIO

Autor de denúncia sobre inserções de propaganda eleitoral na campanha de reeleição do presidente Bolsonaro, o deputado Fábio Faria não compareceu à reunião da Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle das Inserções no Senado. É possível que Fábio tenha sido pressionado para se ausentar.

INTERNET

O Rio Grande do Norte receberá R$ 75 milhões para o financiamento de internet nas escolas públicas. Os recursos vieram de Medida Provisória que autorizou ao Ministério da Educação a repassar R$ 3,5 bilhões para os estados. No RN serão atendidos 35 mil estudantes e professores com a implantação da internet em todas as unidades escolares.

INVESTIMENTOS

Depois dos altos investimentos em energia eólica, o município da Serra do Mel está sendo beneficiado com a exploração de petróleo em terra. Logo de saída, os investimentos iniciais atingem o valor de R$ 50 milhões, com a consequente geração de empregos.

PETROVICTORY

A empresa responsável por essa exploração, a Petrovictory investirá na perfuração de 38 poços, sendo 37 deles na Bacia Potiguar. Desde a saída da Petrobras do RN, a operadoras independentes investiram mais de R$1,5 bilhão no estado potiguar.

COVID

O novo surto de Covid-19 volta a preocupar a população. Por se tratar de um vírus, episódios dessa natureza sempre estarão presentes no dia a dia do cidadão. É preocupante que todas as UTIS públicas estejam lotadas. Tranquiliza saber que os índices de mortalidade continuam muito baixos.

JUSTIÇA

Juízes federais que ingressaram na carreira até 2016 voltarão a ter direito ao quinquênio que foi extinto há 16 anos. Com isso, alguns magistrados poderão receber até R$ 2 milhões em atrasados. Ainda este ano, o salário atual de R$ 39,3 para 46,3 mil.