ELEIÇÕES

Os eleitores de duas cidades do Rio Grande do Norte vão às urnas às 8h de hoje. As eleições suplementares para prefeito e vice-prefeito ocorrem em Pedro Velho e Canguaretama, na região Agreste. Os dois municípios pertencem à 11ª zona eleitoral. Canguaretama tem 24.006 eleitores e Pedro Velho, 11.605 eleitores.

DETRAN

O DETRAN de Mossoró tem novo diretor. O jornalista Emerson Linhares (PT), da Rádio Difusora de Mossoró, foi nomeado pela governadora Fátima Bezerra (PT) para a direção da 1ª Circunscrição de Trânsito (1ª Ciretran). Emerson se filiou ao PT no ano passado e é sobrinho do jornalista Paulo Linhares, diretor-geral da Rádio Difusora de Mossoró e presidente da PREVI/Mossoró.

BLOQUEIO

O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) confirmou que pediu o cumprimento de sentença judicial para bloquear R$ 78 mil nas contas da Prefeitura de Mossoró/RN. A medida, segundo o MP, visa evitar o fechamento das Aldeias SOS, entidade que acolhe crianças e adolescentes que perderam os vínculos familiares.

LULA

O presidente Lula, eleito pela terceira vez, chega amanhã à Brasília e a Comissão de Transição, presidida pelo vice-presidente eleito, Geraldo Alkmin, terá condições de divulgar informações que aguardam a decisão de Lula. São aspectos que somente Lula pode decidir sobre alguns documentos.

GIL

O episódio marca a intolerância que tomou conta do Brasil no final do governo Bolsonaro. O cantor Gilberto Gil, 80, e a empresária Flora Gil, 62, foram hostilizados por torcedores brasileiros no Qatar, quando caminhavam em um corredor para assistir a partida entre Brasil e Sérvia.

IGNORÂNCIA

Não há outra explicação. Ou é essa, ou é sectarismo. A juíza substituta Monica Ribeiro Teixeira, no Rio de Janeiro, extinguiu uma ação apresentada por Chico Buarque contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro, argumentando que o cantor não comprovou ser o autor da música “Roda Viva”, alvo do debate.

CHICO

Grande crítico do regime militar vigente, o compositor é responsável por algumas das letras mais incríveis do período, abusando de metáforas para driblar a censura. Escrita para a peça de mesmo nome, Roda Viva é uma das músicas mais famosas de Chico Buarque. e retrata um momento em que a liberdade de expressão era ameaçada no país.

BARROSO

Durante palestra em Salvador nesta sexta-feira (25), o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso, relembrou o episódio em que respondeu “Perdeu, mané, não amola” a um bolsonarista que o questionou sobre as urnas eletrônicas brasileiras.

PACIÊNCIA

O ministro Barroso explicou que: “Eu. humanamente perdi a paciência. Gostaria de dizer que só perdi a paciência depois de três dias, em que uma horda de selvagens andava atrás de mim, me xingando de todos os nomes que alguém possa imaginar”.

RESPEITO

O ministro Luiz R. Barroso concluiu dizendo:” tenho o maior respeito e consideração pelos 58 milhões de pessoas que votaram em um candidato. Porque, como eu disse antes, a democracia não é um modelo de ‘alguns’, é o governo de todos e, portanto, todos merecem respeito e consideração, mas os humanos têm o direito de perder a paciência em alguns momentos da vida”.

SEGURANÇA

Os governadores de estado, eleitos ou reeleitos, estão preocupados com possíveis manifestações no dia da posse, sobretudo os que apoiaram a eleição de Lula. Enquanto alguns pretendem mudar o local da posse, outros falam em reforçar a segurança para evitar contratempos indesejáveis.

PACIFICAÇÃO

Na tarde de ontem, o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Ricardo Lewandowski disse que a grande tarefa que o Brasil terá pela frente será a pacificação do país e a superação da polarização. A declaração foi durante o Fórum Esfera Brasil, evento com empresários realizado em Guarujá, litoral paulista.