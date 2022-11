GOVERNADORES

Durante a campanha, Lula prometeu que teria uma reunião com os governadores dos estados logo após sua posse. O governador do DF, Ibaneis Rocha pediu para antecipar esse encontro e foi prontamente atendido. Será no próximo 1º de dezembro.

APOIO

O governador do Distrito Federal apoiou o presidente Bolsonaro em sua candidatura à reeleição, mas, como presidente do Fórum dos Governadores atendeu aos colegas de outros estados que consideram importante a realização desse encontro antes da posse de Lula.

MINISTROS

O presidente Lula da Silva se prepara para anunciar os integrantes do seu ministério no mês de dezembro. O nome do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad é tido como certo, ao que tudo indica, como ministro da Economia.

VOTOS

Na bancada do Rio Grande do Norte somente três deputados federais assinaram pedido de CPI para investigar abuso de autoridade por parte de ministros do STF; General Girão, Carla Dickson e Beto Rosado, sendo que os dois últimos não foram reeleitos.

FIERN

Por todo Brasil, entidades estão promovendo debates sobre os 200 anos de independência do país. No Rio Grande do Norte, a Federação das Indústrias convidou o professor e ex-senador Cristóvão Buarque para palestra sobre o tema no próximo dia 1º de dezembro.

VIOLÊNCIA

O crescimento da violência na cidade de Mossoró está assustando à população, com o número crescente de assassinatos. Ninguém está livre da possibilidade de ser atingido nesses brutais episódios, com as forças de segurança pública impotentes em controlar esses crimes.

MÁSCARAS

A partir de hoje, volta a ser obrigatório o uso de máscaras nos aeroportos e aviões, para pessoas com mais de nove anos de idade. Em clínicas, hospitais e outros estabelecimentos correlatos a proibição continua existindo.

VALOR

O ministro Alexandre de Moraes bem que poderia ter escolhido um valor diferente para a multa imposta ao PL, por litigância de má fé. Por ironia ou por provocação, preferiu um valore que coincide com o número do partido liberal, que é 22.

ENERGIA

Está confirmado que haverá aumento de preço nas contas de energia elétrica durante o ano de 2023. O reajuste médio será em torno de 5,6%, desde que não haja fatores externos que impliquem em um aumento maior nessa expectativa.

COLIGAÇÃO

Os partidos Republicano (PR) e Progressistas (PP), que participaram da coligação com o PL nas últimas eleições, estão requerendo ao TSE que não sejam punidos por conta da ação movido pelo PL pedindo a anulação de votos em urnas eletrônicas. Não tinham conhecimento da ação impetrada por Valdemar Costa Neto.