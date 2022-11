ABORTO

A esquerda e a maioria do governo na Assembleia Nacional francesa chegaram a um acordo, sobre a maneira como o direito ao IVG (interrupção voluntária da gravidez) será inscrito no artigo 66 da Constituição francesa. A questão ainda está sendo examinada pelos parlamentares na Assembleia Nacional.

COPA

A Copa do Mundo FIFA Qatar 2022 terá início para o maior vencedor do torneio. Após quatro anos e meio de espera, a Seleção Brasileira enfrenta a Sérvia, nesta quinta-feira (24), às 16 horas (horário de Brasília), no Lusail Stadium, em Doha.

ILUMINAÇÃO

Entre os assuntos tratados em Brasília, o prefeito Allyson Bezerra (Solidariedade), discutiu no Ministério da Infraestrutura, ações para a implantação da iluminação do Complexo Viário das Abolições. No final do governo de Rosalba Ciarlini, cerca de R$ 14 milhões constavam do Orçamento, mas, até hoje, nada foi liberado.

TRANSIÇÃO

Até o momento, três parlamentares participam da equipe de transição, pelo lado do presidente Lula. O senador Jean Paul Prates, a senadora Zenaide Maia e a deputada federal Natália Benavides. Ainda nesta semana, Jean Paul poderá ser convidado por Lula para discutir o papel da Petrobras no futuro governo.

WENDEL

O Tribunal Superior Eleitoral deverá decidir, até amanhã, a situação do deputado estadual mais votado nas últimas eleições no RN, Wendel Lagartixa do PL. O ministro Ricardo Lewandoski, do TSE, indeferiu monocraticamente o registro de sua candidatura, mas a decisão final será proferido em plenário.

MUDANÇA

O senador Styvenson Valentim declarou que vai mudar seu método de fazer política. Avisou que disputará o cargo de governador em 2026 e, ao contrário do que sempre defendeu, pretende usar todos os recursos políticos e partidários ao seu alcance. Vai ser um político igual a todos os outros.

ACUSAÇÕES

Além de ser condenado por portar arma e munição de uso restrito, até 2019 considerado crime hediondo, o deputado de 88.265 votos responde a outros quatro processos: triplo homicídio, homicídio simples, homicídio qualificado e formação de quadrilha. Sendo confirmado a inelegibilidade, assume o suplente Ubaldo Fernandes.

DELEGACIAS

A governadora Fátima Bezerra autorizou investimentos no valor de R$ 2,6 milhões para recuperar delegacias estaduais. A delegada geral da Polícia Civil do RN, Ana Cláudia Saraiva, adiantou que as primeiras delegacias contempladas com as obras serão a de plantões Sul e Norte, de Natal, e Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Mossoró.

POLICIA MILITAR

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte aprovou nesta terça-feira (22), o projeto de lei que que altera o estatuto dos policiais militares do estado. A partir de agora, para os candidatos do sexo masculino, será exigido a altura mínima de 1,60m e para as mulheres 1,55m. As idades passaram a ser no mínimo 21 e no máximo 35 anos.

BOLSONARO

Depois de vinte dias de recesso, o presidente Bolsonaro retornou, ontem, a despachar no Palácio do Planalto, onde permaneceu por cerca de cinco horas. Recluso no Alvorada, Bolsonaro não ia ao Palácio do Planalto desde 3 de novembro. Em sua última agenda, em 31 de outubro, havia recebido o ministro Paulo Guedes

SEGURANÇA

A equipe de transição do governo do presidente eleito, Lula da Silva, aponta que a falta de recursos para a área de segurança no governo Bolsonaro pode comprometer até mesmo os serviços de proteção que devem ser realizados durante a posse do petista em 1º de janeiro de 2023.

VAQUEJADA

o governador do Maranhão, Carlos Brandão (PSB), sancionou Lei que regulamenta a vaquejada como prática desportiva e cultural no Estado, bem como define as medidas de proteção e combate a maus-tratos contra os animais durante o evento. A lei estabelece normas para a realização dos eventos, para o bem-estar animal e outras diretrizes.