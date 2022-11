RESISTÊNCIA NEGRA

Em Mossoró, a exposição “Afrocentro”, do artista potiguar Malu Araújo, registrou a passagem do dia da consciência negra. O evento aconteceu no Beco dos Artistas e teve o apoio da União Nacional dos Estudantes.

INAUGURAÇÕES

Os mossoroenses aguardam da governadora Fátima Bezerra, ainda neste ano de 2022, a inauguração do Hospital da Mulher, em fase de conclusão e a instalação de uma Delegacia Especializada da Defesa da Propriedade de Veículos (Deprov).

ESPERNEIO

Os inconformados com o resultado das urnas eletrônicas procuram qualquer motivo para a anulação das eleições. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto procura invalidar votos registrados em urnas produzidas até 2020. O objetivo é somente tumultuar o processo.

ROSALBA

A ex-prefeita Rosalba Ciarlini voltou a fazer atendimento ambulatorial em clínicas populares de Mossoró. Pode ser um sinal de que não pretende abandonar a atividade política e quer ser lembrada em uma atividade das mais sensíveis, que é o atendimento às crianças doentes.

ÁGUA

A cidade de Upanema está com o abastecimento suspenso desde a manhã deste domingo (20), por causa de um vazamento na adutora do poço 2. A parada também afeta as seguintes localidades: Sítio Poré, Boa Água I e II, Sítio Barreiras e parte do Sítio Bom Jesus.

DEFESA

Havia a expectativa de que o relatório sobre a segurança e lisura das urnas apresentado pelo Ministério da Defesa deixasse margem para contestações. No final, o relatório oficial sugeriu tão somente melhorias no sistema, sem apresentar fatos que comprometessem o resultado.

OBSTRUÇÃO

Prefeitura ou município? O ministro Alexandre Moares terá que analisar os argumentos apresentados pelo prefeito Álvaro Dias e a equipe da governadora Fátima Bezerra para saber quem realmente é responsável para cumprir sua determinação de desobstruir as ruas de Natal.

IMÓVEIS

O estado do RN tem 409 imóveis públicos sem utilização. Em nota, o Governo do Estado diz que 2.217 imóveis já foram georreferenciados e avaliados de um total de 3.451 cadastrados no inventário e que, mais de mil unidades estão em processo de regularização.

CIDADANIA

A Câmara Municipal de Natal concedeu título de cidadania ao artista cearense Waldonys José Torres de Medeiros, por iniciativa do vereador Robson Carvalho (União Brasil). Waldonys vem sempre à Mossoró, onde possui familiares aqui residentes.

BID

Mesmo com o protesto oficial do ex-ministro Guido Mantega, o ex-presidente do Banco Central Ilan Goldfajn venceu as eleições para o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). O Brasil conseguiu apoio de 17 membros regionais e 9 de fora na disputa.