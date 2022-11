ÁLVARO

O ministro do STF Alexandre de Moraes, intimou o prefeito de Natal, Álvaro Dias para se manifestar, após o Ministério Público estadual afirmar que ele está descumprindo as ordens de desbloquear ruas da cidade onde ocorrem manifestações.

DESOBSTRUÇÃO

O ministro Alexandre de Moraes também cobrou ao prefeito de Natal medidas para desocupação ininterrupta da avenida Hermes da Fonseca em até 48 horas, sob pena de responsabilidade.

RESPOSTA

Em nota, o prefeito Álvaro Dias afirmou que a função de dispersar ou não as manifestações é da Polícia Militar e que a responsabilidade da prefeitura é somente a de disciplinar o trânsito nas vias onde ocorrem tais protestos.

ALLYSON

O prefeito Allyson Bezerra não participou da reunião em que a bancada federal do RN discutiu as emendas ao Orçamento da União, mas anuncia que irá à Brasília na próxima semana, em busca desses recursos.

ANEL VIÁRIO

Em Brasília, o prefeito de Mossoró pretende visitar ministérios em busca de recursos alocados pelo então ministro do Desenvolvimento e senador eleito no valor de R$ 42 milhões, para as obras do Anel Viário de Mossoró.

SUCESSÃO

Pablo Aires (PSB), Tony Fernandes (Solidariedade), Isolda Dantas (PT) e Jorge do Rosário (Avante), animados com os votos recebidos em Mossoró nas últimas eleições, acreditam que terão força para decidir a sucessão municipal em 2024, inclusive com candidaturas próprias.

2º TURNO

Como na próxima eleição municipal ainda não haverá segundo turno em Mossoró, o prefeito Allyson acompanha o surgimento de candidaturas pela oposição, torcendo para que tenha vários candidatos para disputar com ele a prefeitura da cidade.

RIO MOSSORÓ

A Prefeitura de Mossoró e o Governo do Estado foram condenados judicialmente para que tomem medidas de limpeza, revitalização e recuperação do trecho do rio Mossoró situado nos limites do município da cidade. Resta saber de onde virão os recursos.

JOGOS

Será publicado no Diário Oficial do Estado, edição deste sábado decreto do governador em exercício, Antenor Roberto disciplinando o funcionamento dos órgãos da Administração Pública Estadual Direta e Indireta nos dias de jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo.

IMPACIÊNCIA

O presidente Bolsonaro queixa-se da longa espera para a posse de Lula, segundo Mônica Bergamo, colunista da Folha. Ele tem falado que a lei precisa mudar para tornar mais curta a distância entre a eleição e o início de um novo governo.

RODOVIAS

As rodovias federais brasileiras amanheceram neste sábado (19/11) com 27 bloqueios e interdições por conta de manifestações contrárias ao resultado da eleição e que pedem por uma intervenção militar.

PASSAPORTES

A Polícia Federal informou que, a partir de hoje (19), vai suspender a confecção de passaportes, por falta de verba. A PF não deu uma data para quando o serviço de confecção do passaporte será normalizado. O agendamento, no entanto, ainda está disponível.