ORÇAMENTO

Na reunião da bancada federal para definir as emendas coletivas, o deputado Beto Rosado destinou R$ 250 mil para a Feira Agroecológica de Mossoró, e R$ 200 mil para o Corpo de Bombeiros de Mossoró. Os demais parlamentares não se lembraram da Terra de Santa Luzia.

FALTA

No próximo ano, quando a bancada federal se reunir com o objetivo de definir as emendas orçamentárias, não haverá nenhum representante eleito por Mossoró. É fácil entender que o município será mais uma vez esquecida pelos deputados e senadores do RN.

SAÚDE

O secretário da Saúde, Cipriano Maia, comunicou à governadora Fátima Bezerra que não pretende continuar no cargo a partir de sua próxima administração. A governadora, ao que parece, já tem o nome do substituto que será anunciado no momento preciso.

TRANSIÇÃO

A equipe de Coordenação do GT de Educação do Gabinete de Transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) contará com o nome do secretário de Educação do RN, Getúlio Marques Ferreira, que foi nomeado para o grupo responsável pela elaboração de relatório final de transição.

OPOSIÇÃO

A governadora Fátima Bezerra, até o momento, não tem mostrado preocupação pelo fato de não ter a maioria dos deputados estaduais apoiando seu futuro governo. Acredita que o deputado Ezequiel Ferreira, mais uma vez, saberá conduzir a situação.

EGITO

A governadora Fátima Bezerra cumpriu agenda na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP27), reunindo-se com o presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, Roberto Ardenghy, e com a presidente da Associação Brasileira de Energia Eólica (Abeeólica), Elbia Gannoum.

APOIO

O deputado federal Benes Leocádio, reeleito com mais de 100 mil votos, já declarou que irá apoiar o presidente Lula. Coordenador da Bancada Federal no Rio Grande do Norte, Benes está fora de qualquer radicalismo e, institucionalmente falando, próximo à governadora Fátima Bezerra (PT).

TRABALHAR

Apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL), prefeito de Natal, Álvaro Dias (PSDB), diz que eleição passou e que é hora de seguir em frente. “Respeitamos os resultados das urnas”, diz. Álvaro deverá o governo do estado ou o Senado nas eleições de 2026.

ARMAS

O senador eleito Flávio Dino (PSB-MA), que tem liderado o grupo técnico de segurança na equipe de transição do governo, afirmou que o presidente eleito Lula da Silva vai revogar atos do presidente Jair Bolsonaro, que culminaram no aumento de acesso a armas pela população.

PLANALTO

Coube ao general Braga Netto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil comunicar que o presidente Jair Bolsonaro está bem e deve voltar a frequentar o Palácio do Planalto em breve. Braga Neto não definiu a data, mas disse que o presidente “deve voltar logo, já se recuperou da infecção. Tá tudo bem”.