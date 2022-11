EGITO

Três políticos potiguares encontram-se no Egito, participando da 27ª Conferência do Clima da ONU, a COP-27. A governadora Fátima Bezerra, o senador Jean Paul Prates e a deputada federal Natália Bonavides. O presidente Lula também participará do evento.

VICE-GOVERNADOR

Com a ausência de Fátima, volta a assumir a administração do Estado o vice-governador Antenor Roberto, rifado nas últimas eleições para ser substituído pelo deputado federal Walter Alves, vice-governador do estado a partir de janeiro do próximo ano.

GRACO

O comandante Graco Magalhães, piloto do avião pertencente ao governo do Estado, desde os anos 50, faleceu, aos 100 anos de idade. Deixou suas memórias registradas no livro “Centenário Graco Magalhães Alves – Depoimentos de um pai para um filho”.

JUS SPERNIANDI

A expressão jocosa não existe no latim, mas é comumente utilizada significando “inconformismo contra qualquer decisão”. É que derrotados nas últimas eleições estão fazendo por toda parte. Melhor seria dizer, “direito de estrebuchar”.

MÉDICOS

Muitos médicos votaram pela reeleição do presidente Bolsonaro. Acredita-se que foi uma reação ao programa Mais Médicos, constituído em sua maioria por profissionais cubanos. A ideia voltará no novo governo Lula, mas constituído totalmente por médicos brasileiros.

LARISSA

A vereadora Larissa Rosado pretende retornar ao programa Bom Dia Mossoró, apresentado diariamente das 7:00 à 8:00 na FM93, FM Resistência de Mossoró. No momento, trabalha projeto fazendo consultas junto aos ouvintes tradicionais do programa.

SUCESSÃO

O prefeito Allyson Bezerra não parece preocupado com a movimentação de vereadores aliados em relação à sucessão municipal. Acredita que, a exemplo do vice-prefeito que rompeu há alguns meses, não haverá alteração no seu capital eleitoral está tranquilo em sua posição.

IMPEDIMENTO

Cotado para assumir a presidência da Petrobras, o senador Jean Paul pode estar legalmente impedido de ser nomeado para o posto. O motivo é que a Lei das Estatais, entre outras coisas, impede que pessoas que tenham disputado eleições nos últimos 36 meses comandem estatais.

PRESIDÊNCIA

O deputado Ezequiel Ferreira poderá desistir de disputar a presidência da Assembleia no biênio 2023-2025 para evitar disputas jurídicas sobre essa possibilidade. Poderá eleger um nome de estrita confiança que permite seu retorno para o biênio seguinte.

COMISSÃO

Para maior segurança, Ezequiel Ferreira nomeou os deputados Souza Neto (PSB), Ubaldo Fernandes (PSDB) e Vivaldo Costa (PV) para Comissão Especial que vai analisar a Proposta de Emenda à Constituição nº 004/2022, que altera as regras da eleição para a Mesa Diretora do Parlamento.