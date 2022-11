STYVENSON

Na reunião da bancada federal para definição das emendas ao Orçamento Geral da União, o senador Styvenson Valentim declarou que não colocará recursos para o Estado, pelo fato do Governo não haver executado os destaques a provados no exercício atual.

DISCORDÂNCIA

OS demais representantes da banca, dois senadores e oito deputados federais discordaram do senador Valentim e colocaram recursos para infraestrutura, construção de estradas, inclusive duplicação da BR 304 e construção de hospital municipal em Natal.

ELEIÇÕES

O Tribunal Regional Eleitoral confirmou a cassação do prefeito de Ipanguaçu, Valderedo Bertoldo do Nascimento e de sua vice, Maria Carmelita, por abuso de poder econômico no último pleito municipal e determina a convocação de eleição para escolha de novo prefeito.

RECONHECIMENTO

O Ministério da Saúde reconheceu o trabalho exemplar da Secretaria Estadual de Saúde do RN durante a pandemia da Covid-19, concedendo dois certificados de Menção Honrosa, citando o Laboratório Central da Sesap, o Lacen, e a Equipe de Vigilância Epidemiológica.

SAÚDE

O relator do Orçamento Estadual do RN, deputado Getúlio Rego, incluiu emenda para a Secretaria Estadual de Saúde realizar um número maior de cirurgias eletivas, oferecendo condições para zerar as filas existentes nesse setor.

VEXAME

O presidente Bolsonaro fez o Ministério da Defesa passar por vexame. Determinou auditoria nas urnas eletrônicas e, recebendo o relatório, proibiu a divulgação antes da realização do segundo turno. Com a auditoria entregue, a constatação de que não havia irregularidade.

AUDITORIAS

Antes do Ministério da Defesa, outras entidades como OAB, TCU, ONU e entidades privadas nacionais e internacionais haviam analisado um número ainda maior de urnas do que o MD e constado a segurança das urnas eletrônicas usadas pelo Tribunal Superior Eleitoral.

DESBLOQUEIRO

O ministro Gilmar Mendes determinou o desbloqueio de R$ 5,5 milhões de Maria Letícia, ex-esposa de Lula, já falecida. Entre os argumentos os de que as acusações haviam sido extintas com o fim do processo relacionado à Lava Jato a parcialidade do juiz Sérgio Moro.