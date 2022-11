MINISTROS

Além da especulação sobre a nomeação do senador Jean Paul para o ministério ou alguma função de destaque no governo Lula, também se fala na indicação da deputada Natália Bonavides para o ministério da Reforma Agrária.

SUPLENTE

Sendo confirmada a convocação de Natália para um cargo executivo no governo Lula, a suplente Samanda Alves será convocada para o cargo de deputado federal. Samanda foi uma das principais apostas da governadora Fátima Bezerra.

POSIÇÃO

Desejando ser candidato à reeleição para o Senado, Jean Paul Prates atendeu diretamente o pedido do ex-presidente Lula para que aceitasse a posição de suplente de senador, para viabilizar a candidatura de Carlos Eduardo Alves ao Senado.

ANTENOR

Da mesma forma, em nível estadual, o atual vice-governador Antenor Roberto terá todo prestígio possível por não haver criado dificuldades com o seu nome sendo substituído pelo deputado Walter Alves. Antenor tem cargo fixo, pois é procurador do Estado.

ADESÕES

o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já recebe o aceno de importantes caciques do Centrão. o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) faz parte do grupo interessado nesse entendimento. Esse entendimento é necessário para que pautas de interesse da futura gestão avancem.

ARTICULAÇÃO

O deputado federal José Guimarães (PT-CE) tem avançado nessa pauta, já tendo conversado oficialmente com o presidente da Câmara Arthur Lira e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Todos saíram satisfeitos desse primeiro entendimento.

RECENSEAMENTO

O IBGE divulgou o 3º balanço da coleta do Censo Demográfico 2022. Desde o início da operação, em 1º de agosto, até o dia 31 de outubro, foram recenseadas 136.022.192 pessoas, em 47.740.071 domicílios no país. Até o momento, 48,3% da população recenseada eram homens e 51,7% eram mulheres.

ENCONTRO

Edinho Silva coordenador-geral da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defende a realização de um encontro entre o presidente eleito e o atual mandatário do Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro (PL), pois “ajudaria a pacificar o país” e “geraria estabilidade política para a posse” do presidente eleito, em janeiro.