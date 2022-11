RETORNO

Terminada a eleição, chegou a hora do brasileiro voltar para casa. Em Mossoró, é o que está acontecendo, com os bolsonaristas reconhecendo a vitória de Lula e retirando sinais de campanha dos carros e janelas de apartamentos.

PRATES

No Rio Grande do Norte tem-se como certa a indicação do senador Jean Paul Prates para cargo importante no governo Lula da Silva. É possível que seja indicado para o cargo de ministro, pela sua competência e pelo gesto de abrir mão da própria reeleição em favor de Carlos Eduardo Alves.

BOLSONARO

No atual governo, o Rio Grande do Norte conseguiu emplacar dois ministros, Rogério Marinho e Fábio Faria, com resultados positivos para o estado. Seria bom se o estado continuasse representado no governo federal.

REPRESENTAÇÃO

E por falar no assunto, os mossoroenses parecem ter caído na real e não param de reclamar a falta de representantes na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa, fato que não acontecia desde 1945. Realmente, essa realidade é lamentável.

EXPOSIÇÃO

A posição exagerada e inconsequente do ministro Fábio Faria em defender o chefe Jair Bolsonaro foi criticada pela classe política. Ao que parece, o potiguar pensava em ocupar a Casa Civil no caso de reeleição do atual presidente.

SILÊNCIO

O presidente Jair Bolsonaro continua em silêncio, mais de 24 horas após o término das eleições. O gesto vem sendo interpretado como desequilíbrio emocional em que se encontra o presidente da República, após perder as eleições para Lula.

APOIO

Não se pode negar que o governo Bolsonaro enviou muitos recursos para o RN. Entretanto, a governadora Fátima Bezerra está exultante com a vitória de Lula, pois essa administração certamente acontecerá também via Governo do Estado e não somente pelas prefeituras.

CURIOSIDADE

Diminuiu a diferença de votos entre Lula e Bolsonaro no segundo turno. Embora tenha vencido por 36.587 no 1º turno, houve uma queda na votação de Lula, que terminou com apenas 25.575 votos a mais no segundo turno.

MOURÃO

Ao contrário do presidente Bolsonaro, o vice-presidente Hamilton Mourão, que foi eleito senador pelo Rio de Janeiro, convidou o vice=presidente eleito, Geraldo Alkmin, para visitar a residência oficial, o Palácio do Jaburú e colocou-se à disposição para ajudar na transição.

CIRO

Apesar da posição do presidente Bolsonaro, o chefe da Casa Civil, deputado federal Ciro Nogueira, conversou com a presidente do PT, deputada Gleise Hoffmann, sinalizando para que seja instalada de imediato a Comissão de Transição, prevista em lei federal.

TCU

O Tribunal de Contas da União (TCU), sob presidência do ministro Bruno Dantas, vai supervisionar a transição do governo federal com a criação de um comitê de ministros da Corte que fará uma supervisão dos aspectos do processo.