OBSERVADOR

Com apresentação e comentários de Laíre Rosado, Lahyre Neto, Williams Vicente e Gustavo Negreiros, a apresentação de ontem do programa Observador Político bateu recorde de audiência. Com ampliação do horário para 90 minutos, o programa foi todo direcionado ao segundo turno da eleição presidencial.

LULA

A governadora Fátima Bezerra esteve em Mossoró, ontem, e comandou o “piseiro”, nova denominação que substitui passeatas e carreatas, em prol da candidatura de Lula à presidência da República. Voltou satisfeita com o que viu.

RAFAEL

O deputado federal Rafael Motta, que disputou o cargo de senador, participou do “piseiro”, ao lado da governadora Fátima. Há quem acredite que poderá ser aproveitado no secretariado estadual ou, até mesmo, dizem os mais otimistas, como ministro do governo Lula, caso ele seja eleito presidente.

SANDRA

A ex-deputada Sandra e a vereadora Larissa Rosado participaram da mobilização realizada do Alto de São Manoel (avenida Presidente Dutra) até a praça dos Correios. Estão convictas da vitória de Lula, candidato que sempre apoiaram nas lutas presidenciais.

INSISTÊNCIA

O senador Jean Paul Prates insiste nos pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Mesmo sabendo que a petição será engavetada pelo presidente da Câmara Arthur Lira, quer punir o presidente pela tentativa de tumultuar as eleições e as falas de caráter pedófilo com as meninas venezuelanas.

FÁBIO

A grande imprensa admite que o fato do ministro Fábio Faria assumir arrependimento por conta das denúncias sobre irregularidade na inserção de propaganda eleitoral gratuita em algumas emissoras de rádio é o primeiro sinal de esfriamento no apoio do bloco “centrão” ao atual governo.

PERPLEXIDADE

O ministro Fábio Faria, que não havia lido previamente o documento da denúncia, foi surpreendido com a inclusão da rádio Agreste, que pertence ao seu grupo familiar, entre as emissoras que teriam deixado de veicular a propaganda política do presidente Bolsonaro.

PAGAMENTOS

Governadores e prefeitos municipais anunciando o pagamento do salário dos servidores públicos até a manhã de hoje. Nada a ver com a realização da eleição em segundo turno, amanhã, mas seria bom para os funcionários que esse calendário fosse mantido depois das eleições.

FALTA

Os mossoroenses estão sentindo, desde agora, o prejuízo que terá o município por conta da falta de representantes na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa, a partir de janeiro do próximo ano. A deputada Izolda ainda não conseguiu ser identificada como representante de Mossoró.

PROPAGANDA

Com o encerramento, ontem, da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV, as emissoras voltam a apresentar suas programações no horário normal. Embora seja um instrumento democrático, abrindo espaço isonômico a todos os candidatos, a população termina cansando dessa programação.