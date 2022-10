PESQUISAS

Em 2022 não haverá pesquisa de boca de urna. O principal motivo é a unificação pelo TSE do horário da votação em todo o país, independente de fusos horários. Como a votação termina às 17 horas de Brasília, a boca de urna seria superada rapidamente pelo resultado da apuração eletrônica.

E-TÍTULO

Os eleitores têm até o próximo sábado (29), véspera do segundo turno das eleições que ocorrem no domingo (30), para baixar ou atualizar o e-Título, documento eletrônico de identificação que substitui a versão impressa do título de eleitor. O download do aplicativo e-Título é gratuito e pode ser feito em celulares e tablets.

CAMPANHA

Em Mossoró, é visível o crescimento da mobilização popular da campanha presidencial no segundo turno. Lulistas e bolsonaristas ocupam as ruas e enfeitam carros, motos e bicicletas com bandeiras e adesivos dos seus candidatos. A mobilização é bem maior do que aquela vista no primeiro turno das eleições.

INVESTIGAÇÃO

O Ministério Público Federal (MPF) determinou o envio aos órgãos responsáveis de um relatório que confronta as verbas federais recebidas pelos municípios do RN – oriundas de emendas parlamentares, inclusive do “orçamento secreto” – com o número de procedimentos alegadamente efetuados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) nessas cidades.

DESVIOS

A principal suspeita é que prefeituras que receberam recursos multiplicaram procedimentos de saúde para fazer frente ao recebimento das verbas. Em algumas delas, houve procedimentos em quantidades centenas de vezes superior ao número de habitantes, como em Antônio Martins, onde cada morador teria feito 120 testes de glicemia.

RECURSOS

Somente as do “orçamento secreto” os municípios receberam R$ 202 milhões nos últimos três anos, com um aumento de 463,8% entre 2020 e 2021.Esse tipo de emenda diminui a transparência na sua aplicação, inclusive com a impossibilidade de saber qual parlamentar foi o proponente da emenda.

GRATUIDADE

A Prefeitura Municipal de Mossoró aderiu à iniciativa de outras cidades e colocará transporte público gratuito no município, no próximo domingo (30), dia do segundo turno das eleições. Com isso, será mais fácil o deslocamento do eleitor para votar em seu candidato a presidente da República.

MAIS BRASIL

Depois do União Brasil, deverá ser formado o partido político Mais Brasil, resultado da fusão do PTB com o Patriota. As direções nacionais dos dois partidos aprovaram ontem a fusão e o número adotado foi o 25. A união foi selada após as duas siglas não terem conseguido atender as exigências da cláusula de barreira.

INVESTIGAÇÃO

O ministro André Mendonça, do STF, negou cinco pedidos para investigar o presidente Jair Bolsonaro (PL) no caso das jovens venezuelanas. Mendonça disse não ver “elementos mínimos” para abrir uma investigação. Ele descartou as acusações de prevaricação, xenofobia, difamação, exposição indevida de menores de idade e de deixar de prestar assistência à criança abandonada ou extraviada.

MOBILIZAÇÃO

Os empresários mossoroenses entraram de cabeça na campanha para a reeleição de Jair Bolsonaro. Distribuem bandeiras, fotos e outras propagandas, ao mesmo tempo em que reclamam da ausência dos parlamentares eleitos pelo bolsonarismo, como Rogério Marinho, eleito senador, e deputado general Girão, reeleito deputado federal.

CORTES

Levantamento do gabinete do senador Jean Paul Prates (PT-RN) mostra que para 2023, os cortes do presidente Jair Bolsonaro (PL) na área social somam R$ 5,6 bilhões. De acordo com os dados, as reduções nas despesas foram feitas para acomodar as emendas de relator, cuja previsão na LDO já sancionada pelo presidente é de R$ 19,4 bilhões.