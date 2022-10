CARÃO

Candidato a vice-presidente da República, o general Braga Netto passou um pito no prefeito Allyson Bezerra que se escondeu para não participar do comício em favor da reeleição do presidente Bolsonaro.

BENEFÍCIOS

Segundo Braga Netto, a prefeitura de Mossoró foi privilegiada com a remessa de recursos acima até de outros municípios, transferências essas articuladas pelo ministro Rogério Marinho, recém-eleito senador da República.

PROFESSORES

Vale lembrar que em fevereiro deste ano, o prefeito de Mossoró, em entrevista ao radialista Gilson Cardoso, reclamou do presidente Bolsonaro pelo reajuste do piso nacional dos professores em 33,24%, “fez caridade com o chapéu alheio, disse Allyson.

ÁLVARO

O general Braga Netto fez referência elogiosa ao prefeito de Natal, Álvaro Dias, que viajou cerca de 300 km para participar da mobilização em favor de Bolsonaro. O prefeito da capital receberá toda atenção de Jair Bolsonaro, caso seja reeleito presidente da República, afirmou.

VOTO

O prefeito de Mossoró também não declarou aos seguidores em quem votará para presidente da República. O ex-governador de São Paulo, João Dória, sem querer votar em Lula e muito menos em Bolsonaro, anunciou que votará em branco. Não aceita a teoria de votar no menos ruim.

GOVERNADOR

Há quem entenda a posição do prefeito de Natal como uma posição como futuro candidato ao governo do estado, em 2024, em oposição ao nome a ser apresentado pela governadora Fátima Bezerra que, hoje, ao que tudo indica, poderá ser o ex-prefeito Carlos Eduardo Alves.

SECRETARIA

Aliás, há quem acredite que Carlos Eduardo será secretário de Fátima Bezerra, em seu segundo governo. CEA tem sido aprovado como administrador nas funções de secretário de Justiça, vice-prefeito e prefeito de Natal. O assunto será discutido após o encerramento do segundo turno.

IMPOSTO

Um ministro do Rio Grande do Norte, Luiz Alberto Gurgel de Faria, do Superior Tribunal de Justiça, ganhou os holofotes nacionais ao relatar processo que tirou dos contribuintes o recolhimento do Imposto de Renda por estimativa. A decisão ganhou grande repercussão nacional.

WHATSAPP

Em áudio polêmico que está sendo compartilhado nos grupos de WhatsApp, o padre Murilo, pároco de Parnamirim, se dirige a ministros e ministras da paróquia e faz um relato em tom de denúncia, informando que vai suspender um membro do Terço dos Homens que, segundo ele, falou em armamento na Igreja.

REPROVAÇÃO

O ex-deputado federal Roberto Jefferson recebendo repúdio nacional por ofensas à ministra do TSE, Cármen Lúcia, por votar a favor de punir a Jovem Pan por declarações falsas contra Lula, candidato a presidente da República. Jeferson comparou a ministra com uma “prostituta” por acompanhar o voto do ministro relator, Alexandre de Moraes.