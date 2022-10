COMÍCIO

O candidato a vice-presidente da República, general Braga Netto, estará em Natal, hoje, participando da campanha de reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Tem chegada prevista para 17h30, recebe a imprensa para entrevista no Hotel Majestic, em Ponta Negra e falará no comício previsto para 19h de hoje, na Zona Sul da cidade.

MOSSORÓ

Amanhã, após participar de evento de campanha em frente ao Shopping Midway Mall, Braga Netto virá à Mossoró, em companhia do senador eleito Rogério Marinho e do prefeito de Natal, Álvaro Dias. O Slogan da mobilização é “Bolsonaro abraça Natal e Mossoró, vamos orar pela nossa nação.”

CASSAÇÃO

O deputado estadual mais votado no Rio Grande do Norte, nas últimas eleições, Wendell Lagartixa, teve sua cassação confirmada pelo ministro do TSE, Ricardo Lewandoski. Os 88 mil votos recebidos foram anulados e os cálculos do quociente eleitoral refeitos para a indicação de novo deputado estadual para a próxima legislatura.

DECISÃO

Na decisão, o ministro Lewandoski citou que “a conclusão a que se chega é a de que o crime pelo qual Wendel Fagner Cortez de Almeida foi condenado – posse de munição de uso restrito – é classificado como hediondo” e “não tendo ainda transcorrido o prazo de 8 anos desde a extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena, que se deu em 4/6/2021, imperioso se faz o reconhecimento da sua inelegibilidade.

HOMICIDIO

O ministro cita na decisão que Wendel “encontra-se ‘atualmente privado de liberdade em decorrência do cumprimento de ordem de prisão temporária’, por possível participação em três homicídios”. Além disso, fala que “consulta ao site do Tribunal de Justiça do RN revela que o candidato possui processos ativos por homicídio simples, quadrilha ou bando, homicídio qualificado.

CONVITE

O prefeito Allyson Bezerra confirmou o convite para se filiar ao União Brasil. Agradeceu ao presidente do diretório estadual, José Agripino, mas só pretende anunciar sua decisão partidária após o segundo turno presidencial, onde não está oficialmente apoiando nenhum dos candidatos

QUESTIONAMENTO

Os amigos do ex-prefeito Carlos Eduardo Alves estão questionando o resultado das eleições nos 34 municípios onde o MDB tem o prefeito no comando do município. Foi apenas total desinteresse do deputado federal e presidente regional do partido, Walter Alves ou houve alguma manobra para que CEA fosse derrotado? É a pergunta que não quer calar.

SUCESSÃO

Por falar nisso, a sucessão municipal em Natal já está sendo conversada nos bastidores. O ex-prefeito Carlos Eduardo pretende disputar o cargo, o mesmo acontecendo com Paulinho Freire, que foi eleito deputado federal. A deputada Natália Bonavides não fala no assunto, mas é voz geral que poderá ser a candidata da governadora Fátima Bezerra.

TRANSPORTE

O governo estadual inovou ao oferecer gratuidade, no Dia da Eleição, nas linhas de ônibus interestaduais. O decreto foi publicado no Diário oficial do Estado, devendo as prefeituras assumirem a responsabilidade no caso de transporte gratuito nos municípios.

TÍTULO

O decreto é válido para as viagens realizadas nos dias 29 e 30 de outubro. “Fica condicionada à apresentação do título de eleitor, do e-título ou, alternativamente, de qualquer meio idôneo, físico ou eletrônico, que comprove a identidade e o local de votação do usuário”, para garantir a gratuidade aos passageiros.

IGREJA

O arcebispo de Natal, Dom Jaime Vieira, declarou que o partido da igreja Católica é o Evangelho”. Ele fez questão de ressaltar a atuação da Igreja com um papel apartidário. “A igreja está aberta e pregando esta isenção político-partidária sem deixar, sem abrir mão do seu papel e da sua missão de se colocar a serviço do bem comum.