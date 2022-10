AGRIPINO

O ex-senador José Agripino reagiu em votar no candidato Jair Bolsonaro, no primeiro turno. Com a decisão ficando entre o atual presidente e o ex-presidente Lula, foi à Brasília e anunciou seu apoio ao atual presidente da República.

COVARDIA

Para o ex-vereador mossoroense, Thomaz Neto, o prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, assumiu uma postura de covardia, ao ficar em cima do muro na decisão do segundo turno para a presidência da República. Thomaz Neto foi eleitor de primeira hora, da linha de frente do atual prefeito.

ROGÉRIO

Por duas vezes, durante o debate com o ex-presidente Lula, o presidente Jair Bolsonaro fez referência ao seu ministro e senador eleito Rogério Marinho. Primeiro ao se referir ao tema da transposição do Rio São Francisco. Depois ao citar outras do seu governo Nordeste.

SALÁRIOS

Segundo o prefeito de Mossoró, “muita gente gostaria de participar da gestão”, mas o salário que recebem na iniciativa privada dificulta que os técnicos aceitem os cargos no Executivo Municipal, em torno de R$ 12 mil. “A Câmara de Mossoró tem que fazer esse debate sem hipocrisia e sem politicagem”, afirmou.

PRERROGATIVA

O prefeito de Mossoró sabe mais do que ninguém que os vereadores não podem determinar o aumento do salário dos secretários municipais, uma prerrogativa do prefeito municipal. O debate pode ser feito “sem hipocrisia e sem politicagem”, precisando apenas que o Allyson encaminhe a mensagem com esse aumento.

SUCESSÃO

Caso venha a ser candidato a prefeito de Mossoró, o deputado Beto Rosado, que não conseguiu reeleição à Câmara dos Deputados, dificilmente terá o apoio do grupo representado por Sandra e Larissa Rosado. Como Mossoró ainda não terá segundo turno na eleição de 2024, a situação beneficia o prefeito Allyson Bezerra.

FUSÃO

Por não haver atingido a cláusula de barreiras, alguns partidos políticos no RN terão que buscar a fusão ou incorporação para não perderem o direito aos fundos partidários e eleitora. Ontem, o presidente do PROS estadual, deputado Kelps Lima, aprovou a incorporação do partido que dirige.

PESQUISAS

Os institutos de pesquisas calculam que 100 milhões de pessoas têm perfil difícil de ser identificado, tornando-se um dos mais expressivos segmentos eleitorais do País. Esse grupo representa a chamada classe C que levou o voto para a direita no primeiro turno da eleição presidencial.

INTERNET

As praças da Redenção e do Rotary estão recebendo pontos de internet sem fio (Wi-FI) esta semana. A ação faz parte do programa “Nordeste Conectado”, que conta com recursos do Ministério das Comunicações e é executado pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP). Mossoró é uma das 19 cidades do Nordeste contempladas com a iniciativa.

MORO

O ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro não tem do que reclamar. Queria a presidência da República, mas não conseguiu. Em troca, elegeu-se senador pelo Paraná e a esposa, Rosângela Moro, deputada federal por São Paulo. Por fim, terminou voltando aos braços do presidente Bolsonaro, que o chamava de “palhaço” e “sem caráter”. Coisas da política!

MISSA

O presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, participou ontem de uma celebração católica, em Brasília, mas foi embora sem discursar. Ele esteve ao lado da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e permaneceu por pouco mais de uma hora no ginásio Nilson Nelson, onde foi celebrado o evento.

ABORTO

O TSE tem sido requisitado pelos candidatos durante toda a campanha eleitoral. Desta vez foi a ministra Cármen Lúcia que ordenou que o senador Flávio Bolsonaro (PL) pare de veicular vídeos que associem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com a legalização do aborto.