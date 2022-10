MURO

O prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, decidiu por ficar em cima do muro na sucessão presidencial. A desculpa, pouco convincente, é que, com os problemas administrativos da cidade, não haverá tempo suficiente para declarar em quem votará para presidente, no dia 30 de outubro.

MEDO

Os adversários do prefeito Allyson Bezerra apontam outro motivo para sua retirada da campanha do presidente Bolsonaro. É que depois da acachapante derrote do candidato, Fábio Dantas, não tem coragem de participar de outra campanha derrotada para presidente da República, em Mossoró.

DEMISSÕES

O prefeito Bezerra está mesmo é preocupado em caçar bruxas na sua administração. Afastou auxiliares de primeiro e segundo escalão e declarou, em entrevista, que outras substituições serão efetuadas. Não aceita que, fazendo parte do governo, um auxiliar não tenha votado em seus candidatos.

OPÇÃO

O prefeito de Natal, adotou posição diametralmente oposta a Allyson. Mesmo com o senador eleito Rogério Marinho assumindo a campanha estadual em favor de Bolsonaro, Álvaro Dias fez questão de assumir a campanha na cidade em que é prefeito. Certamente, Natal, tem problemas a resolver.

MICHELLE

O prefeito Álvaro Dias recepcionará, na manhã de hoje, a primeira dama Michela Bolsonaro, que vem à Natal realizar mobilização política pela reeleição do marido. Virá acompanhada da ex-ministra Damares Alves, eleita senadora pelo Distrito Federal. É a luta pela conquista do voto feminino.

FÁTIMA

A governadora Fátima Bezerra preferiu evitar o confronto político com Michelle Bolsonaro, que seria politicamente improdutivo, e deslocou a campanha do seu candidato, o ex-presidente Lula, para municípios do Alto Oeste. A tarefa é manter ou aumentar um pouco a vantagem do candidato do PT.

INTERRUPÇÃO

Trecho da avenida Rio Branco, compreendido entre as avenidas Coelho Neto e Leste-Oeste será isolado a partir das 13 horas de hoje. A área será utilizada pelo Serviço Social do Comércio (SESC) na promoção de uma atividade institucional voltada à saúde e bem-estar. A população está sendo orientada sobre rotas alternativas durante a realização do evento.

DOAÇÕES

O presidente Jair Bolsonaro lidera a arrecadação de doações de campanha, faltando duas semanas para o segundo turno das eleições, tendo recebido, até agora, R$ 24 milhões contra R$ 285 mil de seu adversário, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

SEXO

Na mesma linha do presidente Bolsonaro, que repete constantemente “sou imbrochável”, nos Estados Unidos um candidato ao Congresso de Manhattan, em Nova York segue a mesma linha. Mike Itlis faz campanha anunciando sua candidatura em vídeo pornô, ressaltando sua “positividade sexual”.

TRABALHO

Mile Itlis, oficial de operações cibernéticas do Exército americano, promete descriminalizar e legalizar o trabalho sexual, caso seja eleito. Também quer acabar com a pensão alimentícia,